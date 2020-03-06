ثقافة الجيزة تحتفل باليوم العالمي للمرأة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الجيزة تقديم الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، حيث أقام مركز طفل المنيرة الغربية ورشة حكي عن "اليوم العالمي للمرأة"، وهو احتفال يقام تقديرا لدور المرأة وإنجازاتها الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، ودفعها إلى العمل، كما يعد هذا اليوم داعيا للتصدي للعنف ضد النساء، احتفلت به أمريكا لأول مرة عام في ٨ مارس١٩٠٩، تذكيرا باضراب عاملات مصنع الملابس في نيويورك، الذي تظاهرات فيه النساء تنديدا بظروف العمل القاسية مما دفع المسؤولين والسياسيين لطرح المشكلة كقضية ملحة، وقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للمرأة لأول مرة سنة ١٩٧٧ ليتحول هذا التاريخ إلى رمز لنضال المرأة وحقوقها يحتفل به سنويا.





استكمل قصر ثقافة الجيزة ورشة خرط عربي "أرابيسك"، بالإضافة إلى ورشتي فنون تشكيلية، الأولى لتعليم صناعة أسطمبة أشكال لاستخدامها فى الطباعة بالألوان، والأخرى تضمنت "رسم وتلوين"، إلى جانب تنفيذ مجموعة من ورش التدريب على "العود-الجمباز-التمثل"، بينما نفذ مركز طفل أحمد عرابي مسابقة في تلخيص قصة " الثعلب التائب" للكاتب البير مطلق.





عقدت مكتبة كفر حكيم الثقافية محاضرة بعنوان "الوقاية خير من العلاج" تناولت فيها مسئول النشاط الحديث عن النظافة الشخصية، أهميتها كأسلوب وقائي لكثير من الأمراض، بينما أدارت مكتبة ام خنان الثقافية حوار ثقافي دار حول "الشهيد عبد المنعم رياض"، كما قدم بيت ثقافة البراجيل ورشة حكي لقصة "فاتورة حساب"، دارت حول بر الوالدين، بينما نظم بيت ثقافة طموه ورشة فنون تشكيلية بعنوان "عيد الأم"، تضمنت رسم وتلوين مظاهر الاحتفال بعيد الأم.





ناقشت مكتبة بولاق الدكرور الثقافية كتاب "الحيوانات الأليفة"، تضمن الإشارة إلى نوعية الحيوانات الأليفة التي يمكن تربيتها في المنازل، وكيفية الاعتناء بها، بالإضافة إلى عقد حوار توعوي عن "فيروس كورنا وطرق الوقاية منه"، بينما أقامت مكتبة أمبابة الثقافية ورشة فنون تشكيلية، بمعهد شلل الأطفال لتعليم الاطفال مهارات "الرسم والتلوين" احتفالا بعيد الأم.





عقد بيت ثقافة المناجم أمسية بعنوان "الأدب في العصر الجاهلي"، تضمنت شرح لأنواع الأدب في هذا العصر من شعر ونثر، سمات الادب آنذاك، ارتباط الأدب بخصائص العصر الجاهلي، والبيئة المحيطة، وأشهر شعراء هذا العصر، فيما نفذت مكتبة سقارة الثقافية مسابقة ثقافية بعنوان "اعلام ورموز مصرية"، تضمنت طرح أسئلة عن أهم الرموز في جميع المجالات في الأدب، العلوم، الطب، السياسة، والفن.



