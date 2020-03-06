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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

السيسي ورئيس كوريا الجنوبية يتوافقان على تطوير العلاقات التجارية.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:46 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

صدى البلد

السيسي ورئيس كوريا الجنوبية يتوافقان هاتفيًا على تطوير العلاقات التجارية.

المصري اليوم

مدبولى يستعرض تقريرًا بشأن إصابة حالات بكورونا فى 3 دول بعد عودتها من مصر.

بوابة الأهرام

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرًا بالبحر المتوسط.

الشروق

شكري يستعرض تطورات ملف سد النهضة مع السفراء الأفارقة فى القاهرة.

أخبار اليوم

وزير التعليم العالى يتراس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية.

الوطن

التموين تستعد للإعلان عن أول سوق متطورة للحضر و الفاكهة بالإسكندرية.

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الليلة.. الزمالك يتحدى الترجي فى رادس للعبور لنصف نهائي أبطال أفريقيا.


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