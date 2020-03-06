إصابة ٥ أشخاص في انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوى الشرقى

أصيب ٥ أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الصحراوى الشرقى "طريق الجيش".





تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ربع نقل بطريق الجيش بجوار كافتريا السلام.





نتج عن الحادث إصابة كل من: حماده زعمان محمد ٢٦ عاما، اشتباه كسر بالساق اليمني، وأمينة عبدالمطلب محمد ٧٥ عاما، بسحجات بالوجه.





وإصابة كل من: رابحة مجاهد ١٦ عاما، كدمات بالوجه، و حنين رمضان زعمان، عامين، بسحجات وكدمات بالوجه، وغرام رمضان زعمان ٨ أشهر بسحجات بالوجه.









من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بـسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى العلاج اللازم.



