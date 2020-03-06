انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية وحرمان المتخلفين من الدعم.. حقيقة أم شائعة

الحكومة تواجه الشائعات.. لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا.. والمستلزمات الطبية متوفرة بالمستشفيات.. الدراسة في موعدها.. وبطاقات التموين لن تتوقف بعدم تسجيل رقم الهاتف