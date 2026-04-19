الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة أسوان تحصد المركز الأول في الاولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي

جهود جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

في إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سجل التميز، أعلنت جامعة أسوان فوزها بالمركز الأول (فرق) في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي – النسخة الثالثة، في تأكيد واضح على ريادتها في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وقدرة طلابها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
 

وشارك فريق جامعة أسوان في خمسة مسارات رئيسية شملت: الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والرؤية الحاسوبية، والأمن السيبراني، إلى جانب البرمجة وحل المشكلات، حيث قدّم الفريق أداءً استثنائيًا عكس مستوى متقدمًا من الكفاءة التقنية والابتكار والعمل الجماعي.
ويضم الفريق نخبة متميزة من طلاب وطالبات كلية الهندسة بقيادة الطالبة نهى نور الدين، وبمشاركة كل من: محمد هشام، خالد يوسف، أحمد شاذلي، مصطفى مجدي، جهاد عادل، وتبارك صلاح، في نموذج مشرف يعكس تمكين الشباب، وخاصة الفتيات، في قيادة التميز العلمي والتكنولوجي.


وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، وبإشراف مركز أبحاث الحاسبات والذكاء الاصطناعي (CAIR) بكلية الهندسة، وتحت قيادة الدكتورة سامية حشمت والدكتورة غادة يحيى أبو زيد، وبمتابعة الدكتور محمد محمود، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد زكريا، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان،أن هذا الإنجاز يجسد رؤية الجامعة في دعم التميز العلمي وتعزيز قدرات الطلاب في مجالات المستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في صدارة أولوياتها، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف" نصرت" ان هذا النسخة الثالثة شاركت فيها الفرق الطلابية علي مستوي جامعات الصعيد، ويتبعها تصعيد الفريق الاول للمشاركة في المسابقات علي المستوي العربي،وأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقول الشابة الذي يمثل حجر الأساس لبناء اقتصاد معرفي قوي يعزز من مكانة الجامعة العلمية من بين الجامعات المصرية والإقليمية .

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن فوز الجامعة بهذا اللقب العربي يعكس تكامل الجهود الأكاديمية والبحثية داخل الجامعة، ويؤكد نجاح استراتيجية الجامعة في ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي. وأوضح أن هذا التفوق يعد ثمرة دعم مستمر للأنشطة الطلابية والبحث العلمي، بما يعزز من تنافسية خريجي الجامعة في سوق العمل الإقليمي والدولي.


وأشار الدكتور محمد محمود عميد كلية الهندسة، الي  الأداء المشرف للفريق، مؤكدا علي  استمرار ادارة الكلية في دعمها الكامل للطلاب للمشاركة في مختلف المحافل العلمية، بما يعزز مكانة جامعة أسوان كصرح أكاديمي رائد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويؤكد دورها المحوري في صناعة المستقبل.
ومن الجدير بالذكر انه اقيمت الاولمبياد في نسختها الثالثة بجامعة الاقصر الأهلية بمشاركة فعالة ومنافسة قوية من مختلف الجامعات المشاركة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان جامعة أسوان الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي جامعة الاقصر الأهلية

