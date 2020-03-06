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فن

بعد هروب زوج نانسي عجرم.. محامية القتيل تكشف عن إجراء جديد

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:29 ص
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
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أحمد إبراهيم
كشفت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن تطورات خطيرة بعد استلام جثمان القتيل محمد الموسى أمس حيث يتم تشريح الجثمان بواسطة الطب الشرعي السورى مرة أخرى بعد أن كان خضع لنفس الأمر في لبنان. 

وقالت رهاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"تشريح الجثة سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بكل النتائج السابقة". 

وتحدثت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى - قتيل فيلا نانسي عجرم، عن تطورات خطيرة في قضية الشاب السوري القتيل، إذ تحدثت عن المستجدات في فيديو بثته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وقالت رهاب بيطار، إنها تفاجأت بخروج فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، على الرغم من موانع السفر المفروضة عليه ضمن إجراءات القضية، مشيرة إلى أن هذا يعد مهزلة، لاسيما أن زوجة الشاب السوري الشهير إعلاميًا بـ قتيل الفيلا، قد تم منعها من الخروج خارج لبنان أثناء مرافقتها لجثمان زوجها إلى سوريا. 

من جهة أخرى، نشرت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصدت فيه لحظة وصول جثمان القتيل إلى العاصمة السورية دمشق بعد تشريحه مرتين في لبنان للوقوف على سبب القتل. 

وظهرت أم القتيل (محمد حسن الموسى) في الفيديو منهارة تماما، وتدخل في نوبة كبيرة من البكاء في الوقت الذي حاولت فيه المحامية رهاب بيطار تهدئتها. 
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