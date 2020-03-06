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محافظات

حق الشعب.. إزالة 2631 حالة تعدى على أملاك الدولة في الشرقية

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ  الشرقية ، أنه تم إزالة 2631 حالة تعدى أراضي أملاك الدولة بمساحة 1094 فدانا و216 ألفا و455 مترًا خلال الموجة الـ15 لإزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.


وأشار المحافظ إلى أنه منذ انطلاق الحملة يوم 2/2/2020, تم تنفيذ إزالة 1193 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمبانى المخالفة على حرم السكة الحديد وعلى الطريق  العام وكذلك التعديات على الأراضى ولاية الآثار ، بإجمالى مساحة 1094 فدان و16 قيراط  و13 سهم .


بالإضافة الى  تنفيذ ازالة 1438 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالبناء المخالف على مساحة 216 الف و 455 مترًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


أضاف المحافظ أن هناك  تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية و جهات الولاية ورئاسة المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية  لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية واستعادة هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين

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