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رياضة

رسميا.. 3 دول تتقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:42 م
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
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محمد السعيد
أعلن الأفريقي لكرة القدم " كاف" عن تقدم ثلاث دول لاستضافة نهائي النسخة الحالية، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن ثلاث دول تقدمت رسميا باستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وهم الكاميرون والمغرب وتونس.

واضاف الموقع الرسمي للكاف،  أن الكاميرون طلبت استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب جابوما، بينما المغرب طلب إقامة المباراة على ملعب محمد الخامس، بينما رشحت تونس الملعب الأولمبي برادس.

وتابع الموقع الرسمي للكاف، أنه سيتم الإعلان عن  الملعب المستضيف لنهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 12 مارس المقبل.

ومن المقر أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا، من مباراة واحدة، بداية من هذا الموسم.

يذكر أن فريق الترجي التونسي، هو حامل آخر نسخة، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


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