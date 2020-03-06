محافظ أسيوط يترأس حملة الإنقاذ السريع لرفع مخلفات البناء من جانبي الطريق الصحراوي بالفتح

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة الإنقاذ السريع لرفع مخلفات البناء من على جانبي الطريق الصحراوي المؤدي لمدينة أسيوط الجديدة بنطاق مركز الفتح بواسطة معدات وعمال وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وذلك حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين مؤكدًا مواصلة المجهودات لرفع كل المخلفات التي تضر بحالة الطريق.

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كان محافظ أسيوط قد كلف خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بتنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع كافة مخلفات البناء والكسر والردش المتراكمة على جانبي الطريق الصحراوي المؤدي لمدينة أسيوط الجديدة بعدما لاحظ وجودها خلال إحدى جولاته الميدانية مشددًا على مسئولي مركز الفتح بتكثيف حملات النظافة بكافة القرى والنجوع والمتابعة الدورية للطريق للتأكد من عدم تكرار تواجد المخلفات مرة أخرى.





ووجه المحافظ - خلال جولته التفقدية للوقوف على سير الأعمال - برفع كفاءة النظافة بالطريق مؤكدًا الاهتمام بمنظومة النظافة التي تعتبر إحدى أولويات العمل بالمحافظة مشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف ومضاعفة حجم الأعمال للتخلص من جميع بؤر وكافة تجمعات القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة من أجل استعادة الشكل الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة والحفاظ على مستوى النظافة.





من جانبه أوضح خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع إنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط تم تنفيذ حملة لنظافة الطريق الصحراوي بنطاق مركز الفتح حتى مدخل أسيوط الجديدة حيث تم توجيه سيارات ولوادر ومعدات وحدة الإنقاذ السريع لرفع المخلفات المتراكمة على جانبي الطريق لمدة يومين على التوالي وذلك بمعدات الإنقاذ السريع وتم رفع حوالي أكثر من 60 طن مخلفات وجار العمل لرفع جميع المخلفات المتراكمة.