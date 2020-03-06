AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يترأس حملة الإنقاذ السريع لرفع مخلفات البناء من جانبي الطريق الصحراوي بالفتح

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:31 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر

 ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة الإنقاذ السريع لرفع مخلفات البناء من على جانبي الطريق الصحراوي المؤدي لمدينة أسيوط الجديدة بنطاق مركز الفتح بواسطة معدات وعمال وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وذلك حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين مؤكدًا مواصلة المجهودات لرفع كل المخلفات التي تضر بحالة الطريق.

 

اقرأ أيضا :

بعد عقم 16 عاما.. سيدة تضع 4 توائم في أسيوط

تعرف على حقيقة إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في أسيوط

كان محافظ أسيوط قد كلف خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بتنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع كافة مخلفات البناء والكسر والردش المتراكمة على جانبي الطريق الصحراوي المؤدي لمدينة أسيوط الجديدة بعدما لاحظ وجودها خلال إحدى جولاته الميدانية مشددًا على مسئولي مركز الفتح بتكثيف حملات النظافة بكافة القرى والنجوع والمتابعة الدورية للطريق للتأكد من عدم تكرار تواجد المخلفات مرة أخرى.


ووجه المحافظ - خلال جولته التفقدية للوقوف على سير الأعمال - برفع كفاءة النظافة بالطريق مؤكدًا الاهتمام بمنظومة النظافة التي تعتبر إحدى أولويات العمل بالمحافظة مشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف ومضاعفة حجم الأعمال للتخلص من جميع بؤر وكافة تجمعات القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة من أجل استعادة الشكل الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة والحفاظ على مستوى النظافة.


من جانبه أوضح خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع إنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط تم تنفيذ حملة لنظافة الطريق الصحراوي بنطاق مركز الفتح حتى مدخل أسيوط الجديدة حيث تم توجيه سيارات ولوادر ومعدات وحدة الإنقاذ السريع لرفع المخلفات المتراكمة على جانبي الطريق لمدة يومين على التوالي وذلك بمعدات الإنقاذ السريع وتم رفع حوالي أكثر من 60 طن مخلفات وجار العمل لرفع جميع المخلفات المتراكمة.

 

محافظ أسيوط يترأس حملة الإنقاذ السريع لرفع مخلفات البناء من جانبي الطريق الصحراوي بالفتح
محافظ أسيوط يترأس حملة الإنقاذ السريع لرفع مخلفات البناء من جانبي الطريق الصحراوي بالفتح
محافظ أسيوط يترأس حملة الإنقاذ السريع لرفع مخلفات البناء من جانبي الطريق الصحراوي بالفتح
محافظ أسيوط يترأس حملة الإنقاذ السريع لرفع مخلفات البناء من جانبي الطريق الصحراوي بالفتح
محافظ أسيوط يترأس حملة الإنقاذ السريع لرفع مخلفات البناء من جانبي الطريق الصحراوي بالفتح
محافظ أسيوط يترأس حملة الإنقاذ السريع لرفع مخلفات البناء من جانبي الطريق الصحراوي بالفتح
محافظ أسيوط يترأس حملة الإنقاذ السريع لرفع مخلفات البناء من جانبي الطريق الصحراوي بالفتح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع 245 طن مخلفات وإشغالات من شوارع المنيا

رفع 60 طن قمامة ومخلفات بالطريق الصحراوي ومساكن الفتح بأسيوط

محافظ أسيوط يحيل مخالفات القمامة والإهمال إلى النيابة الإدارية

محافظة الجيزة ترفع 400 طن مخلفات أسفل دائرى المريوطية

ترشيحاتنا

منها إغلاق المدارس والجامعات.. 10 مقترحات برلمانية لمواجهة كورونا بين الطلاب

وفاة الطالبة الثالثة ضحية انتحار الهزار بالشرقية

كورونا وانفجار.. الأزمات تلاحق الزمالك قبل موقعة الترجي

إحنا زي الفل.. لماذا لم تخضع وزيرة الصحة ومرافقيها لـ العزل.. خالد مجاهد يكشف السبب

الدوري الإسباني.. كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

دخل العناية المركزة.. نكشف تقرير الحالة المصرية الثالثة المصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"يارا" الطفلة المعجزة.. موهبتها إلقاء الشعر والأبنودي مثلها الأعلى.. صور وفيديو

بعد تخفيض صني sunny 2020 .. أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

هناكل إيه النهاردة.. فخذة ضاني في الفرن وطاجن لوبيا باللحمة المفرومة ومحشي مشكل.. والحلو: كريم كراميل