اِفتح طريق جديد.. هاني عادل: اعتزال الناس مش هروب أو فشل

قام الفنان هاني عادل، بتوجيه رسالة إلى جمهوره معبرا من خلالها عن حبه في قضاء بعض الوقت لنفسه.





قال هاني عادل خلال صفحته الشخصية على موقع "الفيسبوك" :" اعتزال الناس وتحقيق الذات في ابسط الاشياء وزياده حبك لأنك تقضي وقت لوحدك والفرجه علي المنافسه بدل المشاركه فيها مش هروب او فشل".





وتابع هاني عادل قائلًا:" بس ساعات كده بتبقي عارف ان الناس بنتصارع وتتنافس علي حاجات متخصكش ومش مهمه بالنسبه لك ... سيبك من الناس واللي بيجروا وراه وافتح طريق جديد واجري فيه واتعب هتلاقي الناس هي اللي بقت تجري وراك".



