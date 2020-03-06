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فن

اِفتح طريق جديد.. هاني عادل: اعتزال الناس مش هروب أو فشل

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:35 م
هاني عادل
هاني عادل
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آيه عاطف - شيري نبيل
قام الفنان هاني عادل، بتوجيه رسالة إلى جمهوره معبرا من خلالها عن حبه  في قضاء بعض الوقت لنفسه.

قال هاني عادل خلال صفحته الشخصية على موقع "الفيسبوك" :"اعتزال الناس وتحقيق الذات في ابسط الاشياء وزياده حبك لأنك تقضي وقت لوحدك والفرجه علي المنافسه بدل المشاركه فيها مش هروب او فشل".

وتابع هاني عادل قائلًا:" بس ساعات كده بتبقي عارف ان الناس بنتصارع وتتنافس علي حاجات متخصكش ومش مهمه بالنسبه لك ... سيبك من الناس واللي بيجروا وراه وافتح طريق جديد واجري فيه واتعب هتلاقي الناس هي اللي بقت تجري وراك".

يذكر أن قدم هاني عادل، العديد من الاعمال الخاصة به سواء الغنائية او التمثيلية كان من بينها فيلم "جريمة الايموبيليا"، والذي عرض له منذ فترة وقد تم تصويره في عمارة الايموبيليا.
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