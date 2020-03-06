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رياضة

بنشرقي وأزارو على قوة المنتخب المغربي.. تفاصيل

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن وحيد خليلودزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن القائمة الأولية، لمعسكر الإعداد في الفترة ما بين 23 و31 مارس 2020.

ويأتي المعسكر؛ استعدادا للمباراتين اللتين سيخوضهما أمام منتخب إفريقيا الوسطى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة عن المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستجرى أطوارها بالكاميرون عام 2021.

واختار المدرب، اللاعب أشرف بنشرقي، لاعب فريق الزمالك بعد المستوى الرائع الذي قدمه في الفترة الماضية.

كما تواجد وليد أزارو لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي.
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