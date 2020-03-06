الداخلية التونسية تكشف حقيقة تأثير الحادث الإرهابي على مباراة الزمالك والترجي

علقت وزارة الداخلية التونسية على الحادث الإرهابي الذي وقع، اليوم الجمعة، تجاه السفارة الأمريكية في تونس، ومدى تأثير هذا على مباراة الزمالك والترجي التونسي.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسي خالد الحيوني إن الوحدات الأمنية قادرة على تأمين كافة الأحداث الرياضية في تونس، وأنه يتم التحضير لها بشكل طبيعي، خاصة مباراة الترجي والزمالك.





وأوضح خالد الحيوني في تصريحات إذاعية اليوم أن تأمين وتحضيرات مباراة الزمالك والترجي مستمرة رغم الحادث الإرهابي الذي كان في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.





وفي الإطار ذاته نشرت السفارة الأمريكية في تونس تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، ذكرت فيها أن الأمن التونسي يتعامل مع حادث تفجير انتحاري في محيطها.





ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر في تونس أن التفجير نفذه انتحاريان في منطقة تضم سفارات عدة دول.





ونصحت السفارة الأمريكية في تونس على حسابها بموقع "تويتر" بالابتعاد عن محيطها إلى أن يتم تأمينه.



