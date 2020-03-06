عود البطل.. سارة خليفة تستعرض جمالها وأنوثتها

نشرت الإعلامية سارة خليفة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت سارة خليفة في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا جريئا باللون الأسود مكشوف الصدر والكتفين والساق مما أظهر جسمها رشيقًا.





واعتمدت سارة خليفة على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت ماكياج متناسقًا مع إطلالتها.





وعلقت سارة على الصورة قائلة "عود البطل ده بيتراوح ما بين ٦٥ل٧٥ والطول من ١٦٠ إلى ١٧٥ مش ٥٠ يا فلات انتي 🤣🤣🤣ولا ايه رايكو يا جماعة#عود_البطل".





وقدمت سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، واستضافت الكثير من الشخصيات المتميزة مثل إسعاد يونس ومحمد رمضان وليلى علوى.





وقامت سارة خليفة بالتمثيل فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك، وتم الطلاق منه بعد 6 أشهر فقط.



