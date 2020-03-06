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أخبار البلد

التضامن تنتهي من تدريب 727 من مقدمي الخدمة في 242 دار رعاية

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اختتمت الدورة التدريبية المتقدمة التى نظمها مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي والتى شهدت تدريب ٧٢٧ متدربا من مقدمى الرعاية والادارة التنفيذية بعدد ٢٤٢ دارا من دور رعاية الايتام والمسنين.

وشهد حفل الختام وتوزيع الشهادات، كل من، منال حنفى رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى ومحمد سيد وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى القاهرة واللواء اشرف بهجت رئيس حى الزيتون.
 
وأوضحت منال حنفى رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية ان مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية يستهدف تطوير ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتحسين الوضع المعيشى والاجتماعى بها وتوفير حياة كريمة للمقيمين بها من المسنين والاطفال وذلك من خلال رفع كفاءة وتحديث البنية التحتية وتنمية قدرات الجهاز الادارى القائم عليها مع تفعيل وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة بالاطفال والمسنين داخل هذه المؤسسات.
 
واضافت حنفى ان المشروع الذى بدء العمل به منذ عام ٢٠١٧ بتكلفة اجمالية ٢٣ مليون جنيه يعمل على نطاق ١٠ محافظات القاهرة ،الجيزة ،القليوبية ،الاسكندرية ،الغربية سوهاج ،قنا الاقصر ،اسوان ،اسيوط وقد انتهى المشروع من اعمال التطوير الخاصة دار ام كلثوم للمسنين بالقاهرة ومؤسسة البنات للرعاية الاجتماعية بالغربية ويتم الانتهاء من دارين للمسنين ليتم افتتاحهم قريبا بعد انتهاء اعمال البنية التحتية والتطويرات بها. 

ومن جهته، قدم محمد سيد وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى القاهرة الشكر للجهود القائمة لانجاح التدريب مؤكدا ان وزارة التضامن الاجتماعى تتصدى للعديد من الملفات الهامة داخل المجتمع بكل جهد وان الاستثمار فى المكون البشرى يعد من اهم اولويات العمل لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات والاعضاءالتنفيذين بهدف تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها 

فيما اوضحت نجلاء الخولى مدير مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ان الدورات التى تم تنفيذها على مدى ٣ اسابيع تمت بناء على اعداد ثلاث حقائب تدريبية تم اعدادها من خلال متخصصين وهى حقيبة الادارة التنفيذية ايتام ومسنين وحقيبة مقدمى الرعاية بدور رعاية الايتام وحقيبة مقدمى الرعاية بدور رعاية المسنين اضافة الى ان المشروع بصدد تنفيذ محور البرامج والانشطة حيث سيتم التنفيذ فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية لـ ١١٣ دار مسنين فقط وذلك من خلال اعداد دليل اجرائى للبرامج والانشطة ( مسنين ) والذى تم اعداده من خلال متخصصين
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