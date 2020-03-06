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محافظات

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:47 م
إعادة فتح ميناء الغردقة
إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية
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إبراهيم جادالله
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء.

وشدد اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة على مديرى الموانئ، بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية للحفاظ على سلامة وانتظام الحركة الملاحية.

وكانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق مينائى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر المضطربة جدًا، حيث بلغت سرعة الرياح بميناء الغردقة ما بين 22-25 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1012 مللى بار بينما بلغت سرعة الرياح بميناء شرم الشيخ 22 عقدة غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر والضغط 1012 مللى بار .

وشدد اللواء بحرى خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية وإيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارًا  بارد ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل  نهار بارد ليلًا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا ونشاط رياح.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا ونشاط رياح، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل الحرارة نهارًا بارد ليلًا، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.
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