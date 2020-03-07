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ديني

حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟.. أمين الفتوى يرد

السبت 07/مارس/2020 - 10:01 ص
حكم قراءة القرآن
حكم قراءة القرآن بدون وضوء
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عبد الرحمن محمد
هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء سواء كان من المصحف أو الموبايل؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف؛ عملًا بقول الله- تعالى ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾. 

وأضاف وسام، في إجابته على سؤال «هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن من المصحف؟»، أن الوضوء في هذه الحالة ليس واجبًا من أجل التلاوة وإنما هو واجب من أجل مس المصحف، وذلك عند جمهور الفقهاء أن غير المتوضأ لا يمس المصحف الورقي، وذلك إذا قرأ من حفظه أو من خلال الهاتف فالهاتف ليس بمصحف. 

وتابع: إن قراءة القرآن بغير وضوء جائز شرعا فيجوز ترديد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء.

هل يشترط غطاء الرأس عند قراءة القرآن 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم بدون غطاء الرأس للمرأة باعتباره أنه ليس من شروطها.

وأضاف علي جمعة ، في رده على سؤال "هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء رأس ؟ أنه يجوز قراءة القرآن على كل حال إلا أن يكون المرء جنبًا.

واستشهد المفتي السابق علي جمعة، بما كان يفعله النبي، حيث كان يقرأ القرآن الكريم على كل حال إلا أن يكون على جنابة .

هل يشترط غطاء الرأس عند قراءة القرآن

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن الكريم لا يشترط لها تغطية الشعر مثل الصلاة، ولكن يمكن القول إنها من آداب قراءة القرآن ولكن ليس واجبًا.

وأضاف الشيخ أحمد وسام، في إجابته عن سؤال «هل يجوز قراءة القرآن دون غطاء الرأس؟»، أن قراءة القرآن والصلاة كلاهما عبادات ولكن لا يشترط لقراءة القرآن تغطية الشعر مثلما يشترط للصلاة، فالصلاة يشترط لها ستر البدن بأكمله.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أنه يجوز قراءة القرآن دون أن تغطي المرأة رأسها فهذا من آداب التلاوة وليس من الواجب.

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