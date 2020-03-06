داليا مصطفى عن قتل زوجها في حواديت الشانزليزيه: صابرة صبر الجمال

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها تعشق شخصية قسمت هانم والتي قدمتها في مسلسل حواديت الشانزليزيه.





وأكدت "مصطفي"، خلال استضافتها ببرنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنها معجبة جدا بالشخصية بمجرد أن قرأت العمل الفني؛ منوهة أن قسمت تمس كل شخصية في الوقت العربي.





وأوضحت "مصطفى"، أن مشهد قتلها لزوجها في المسلسل كان قويا وفيه تمثيل؛ مرددا: «كنت بمثل الست الصابرة صبر الجمال .. استنيت كتير عشان كده لما قالي استني في مشهد ضربه في قلبه بالسكين».



