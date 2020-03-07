جمال شعبان: الوضوء يحمي الإنسان من فيروس كورونا





وتابع شعبان خلال القاء كلمته في مؤتمر la famelo الذي اقيم في احد فنادق القاهرة الكبري، ان الوضوء يعتبر احد اهم الإجراءات الوقائية، والتي يمكن ان تساهم في الوقاية من المرض ومسبباتة.





وأشار شعبان، إلى أن الوضوء يجعل الفرد يغسل يديه 5 مرات يوميًا، كما أن الكورونا تحتاج درجة عالية من النظافة، مما يعني ان الوضوء يمكن ان يحفاظ على نظافة اليدين طوال اليوم.





ونوه شعبان ان فيروس كورونا ما هو الا فيروس يستهدف الجسم ذات المناعة الضعيفة، حيث يمكن التصدى له عبر الاهتمام بتقوية مناعة الجسم.

قال الدكتور جمال شعبان ، استشاري أمراض القلب ، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، أن الوضوء يحمي من فيروس كورونا المنتشر حول العالم.