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جمال شعبان: الوضوء يحمي الإنسان من فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 01:33 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قال الدكتور جمال شعبان ، استشاري أمراض القلب ، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا،  أن الوضوء يحمي من فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

وتابع شعبان خلال القاء كلمته في مؤتمر la famelo الذي اقيم في احد فنادق القاهرة الكبري، ان الوضوء يعتبر احد اهم الإجراءات الوقائية، والتي يمكن ان  تساهم في الوقاية من المرض ومسبباتة.

وأشار شعبان، إلى أن الوضوء يجعل الفرد يغسل يديه 5 مرات يوميًا، كما أن الكورونا تحتاج درجة عالية من النظافة، مما يعني ان الوضوء يمكن ان يحفاظ على نظافة اليدين طوال اليوم.

ونوه شعبان ان فيروس كورونا ما هو الا فيروس يستهدف الجسم ذات المناعة الضعيفة، حيث يمكن التصدى له عبر الاهتمام بتقوية مناعة الجسم.
جمال شعبان: الوضوء يحمي الإنسان من فيروس كورونا
جمال شعبان: الوضوء يحمي الإنسان من فيروس كورونا
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