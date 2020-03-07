إجراءات احترازية.. آخر تطورات حالة 12 مصابا بفيروس كورونا فى الأقصر.. تفاصيل

قال أبو الحسن عبد الستار، مراسل قناة ten بمحافظة الأقصر، إن الأمور تسير فى محافظة الأقصر بشكل طبيعى، وتم عزل الـ12 مصابا بفيروس كورونا بواسطة فريق طبى متكامل من وزارة الصحة ، ولم تظهر بينهم أى حالات إعياء حتى الآن.





وكشف أبو الحسن عبد الستار، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ten اليوم، السبت، أن السياحة فى الأقصر تسير بشكل طبيعى ولا يوجد أى نوع من القلق لدى المواطنين والسياح، بعد اكتشاف حالات فيروس كورونا





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وأضاف أن وزير الطيران المدنى أجرى اختبار زيارة لمطار الأقصر مساء أمس، الجمعة، للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى ظل تضافر الجهود للتصدى لهذا الفيروس.





وأوضح مراسل قناة ten بمحافظة الأقصر ، أن وزير الطيران المدنى تفقد أمس، الجمعة، صالتى السفر والوصول الداخلية والخارجية، بالإضافة لمركز العمليات لمتابعة سير العمل بمطار الأقصر، والحجر الصحى، وإجراءات الفحص الطبى وفقا لخطة تأمين الوقاية الطبية لمنع تسلل فيروس كورونا للبلاد.





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