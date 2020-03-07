الزمالك عقدة الترجي.. أرقام قياسية لبطل مصر أمام فريق الذهب والنار وإنجاز حقيقي لـ كارتيرون

نجح الزمالك فى التأهل إلى الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجى التونسى 3 /2 بمجموع المباراتين لينتظر الفائز من مباراة مازيمبى الكونغولى والرجاء البيضاوى المغربي.





وأنهى الزمالك مسيرة رائعة للفريق التونسي، الذي توهج في آخر عامين، عندما فاز باللقب في نسختي 2018 و2019 على حساب كل من الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، قبل أن يتجرد من لقبه على يد الزمالك بخروجه من ربع النهائي.





وكانت أبرز اللقطات في المباراة هى نجاح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك فى رد اعتباره بعد الفوز على الترجى الذى فاز عليه عندما كان مديرا فنيا للأهلى فى نهائى البطولة عام 2018 .





وكرر كارتيرون تفوقه على الترجي بالنتيجة نفسها مع الزمالك في ذهاب ربع النهائي 3-1، وكان قبلها فاز أيضًا على الفريق التونسي بالنتيجة ذاتها في كأس السوبر الأفريقي، إلا أن المدرب الفرنسي، تعلم الدرس من خسارته مع الأهلي، وأدار مباراة الإياب ببراعة، ورغم خسارة الزمالك 0-1، إلا أن الفريق قدم مباراة كبيرة واستحق التأهل إلى المربع الذهبي.





من جهته بات الزمالك يشكل عقدة حقيقية بالنسبة للترجي التونسي عبر تاريخه، حيث إن الزمالك لم يخسر أمام "المكشخ" سوى مرة واحدة فقط في المواجهات الإقصائية، منذ 26 عامًا، عندما تفوق الترجي في نهائي نسخة 1994 بالتعادل في القاهرة 0-0 والفوز في الإياب 3-1 بتونس.





في المقابل يمتلك الزمالك تفوقًا تاريخيًا على بطل تونس، حيث فاز الزمالك في دور المجموعات في نسخة 2002 بنتيجة 1-0 على أرضه وتعادل خارج أرضه 1-1، وفي دوري أبطال العرب فاز الزمالك ذهابًا 3-0 وإيابًا 2-1، كما واصل تفوق في دوري أبطال أفريقيا 2005 بالتعادل في القاهرة 1-1 والفوز في تونس 2-1، قبل أن يكمل "العقدة" بالتفوق في كأس السوبر وربع النهائي في العام الحالي.