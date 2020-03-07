عقب القاء شماريخ .. مرتضى منصور يدافع عن جماهير الترجي التونسي





ودافع مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " زملكاوي " عن جماهير الترجي عقب إلقاء شماريخ أثناء المباراة ، مشددا أن من قام بهذا الأمر قله قليله ولا يجوز الهجوم على الجماهير بسبب 15 شخص أقدموا على فعل سيء.





وأضاف مرتضى منصور أن تلك الشماريخ لم تضر سوى جماهير الترجي فقط ولن تصب اي من جماهير او لاعبي الزمالك بسوء، مشددا ان دائما ما يتواجد قلة تضر فريقها بمثل تلك التصرفات.





وتابع مرتضى منصور أن الترجي كان يسعى لحرمان جمهور الزمالك من الحضور، قائلا: " الترجي ليس دولة ولكنه فوق الدولة ذاتها "، مشددا انه اصر على حضور الجماهير وهو ما تحقق في النهاية.





وأكمل أن الزمالك خاض المباراة في اجواء مشتعلة وصعبة.







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ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.





وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة شكر لـ وزير الداخلية التونسي، مؤكدا ان تأمين بعثة نادى الزمالك كان على أعلى مستوى، مشددا ان جماهير الترجي قدمت نموذج مشرف حتى عقب هزيمة فريقها.