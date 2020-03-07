AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقب القاء شماريخ .. مرتضى منصور يدافع عن جماهير الترجي التونسي

السبت 07/مارس/2020 - 05:22 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة شكر لـ وزير الداخلية التونسي، مؤكدا ان تأمين بعثة نادى الزمالك كان على أعلى مستوى، مشددا ان جماهير الترجي قدمت نموذج مشرف حتى عقب هزيمة فريقها.

ودافع مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " زملكاوي " عن جماهير الترجي عقب إلقاء شماريخ أثناء المباراة ، مشددا أن من قام بهذا الأمر قله قليله ولا يجوز الهجوم على الجماهير بسبب 15 شخص أقدموا على فعل سيء. 

وأضاف مرتضى منصور أن تلك الشماريخ لم تضر سوى جماهير الترجي فقط ولن تصب اي من جماهير او لاعبي الزمالك بسوء، مشددا ان دائما ما يتواجد قلة تضر فريقها بمثل تلك التصرفات.

وتابع مرتضى منصور أن الترجي كان يسعى لحرمان جمهور الزمالك من الحضور، قائلا: " الترجي ليس دولة ولكنه فوق الدولة ذاتها "، مشددا انه اصر على حضور الجماهير وهو ما تحقق في النهاية. 

وأكمل أن الزمالك خاض المباراة في اجواء مشتعلة وصعبة.


ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذروا الفتنة.. رسالة مهمة من مرتضى منصور لجماهير الترجي قبل لقاء الزمالك

مرتضى منصور يوجه رسالة إلى جماهير الترجي التونسي قبل مواجهة الجمعة

اخبار الزمالك.. الأبيض يتأهل لنصف نهائي ابطال افريقيا.. اول رد فعل من مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور: تخطينا فريقا لا يقهر وشعرت برهبة بعد ضربة جزاء الترجى

صورة وتعليق.. محمد ابو جبل يحتفل بتأهل الزمالك لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

فرحة لاعبي الزمالك بالتأهل لـ نصف نهائي أبطال افريقيا بصحبة أحمد جلال وزادة..صور

ترشيحاتنا

داليا مصطفى تبكي بعد دخول ابنتها على أبلكيشن للتحدث عن "البوس"

أخبار الفن.. تعفن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم.. وعكة صحية لـ لطيفة.. نجم مسرح مصر يحرج هاني شاكر

هاني حتحوت يوجه رسالة لحكم مباراة الزمالك والترجي.. فيديو

الترجي يواصل تقدمه على الزمالك بهدف بعد مرور 60 دقيقة

فيديو مسرب.. داليا مصطفى تكشف حقيقة طلاقها من شريف سلامة

بينهم مصر ولبنان .. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 20 إطلالة لـ عبير صبرى

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تبهر جمهورها بأنوثتها

شاهد.. تركيا تضرب اليونان بأسلحة كميائية من أجل اللاجئين السوريين