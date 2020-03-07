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رياضة

صورة وتعليق.. محمد ابو جبل يحتفل بتأهل الزمالك لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 04:10 ص
محمد ابو جبل
محمد ابو جبل
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ياسمين تيسير
أعرب محمد ابو جبل حارس مرمى فريق الزمالك عن سعادته بـ تاهل الفريق لـ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي عقبة الترجي التونسي في استاد رادس

ونشر محمد ابو جبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور له في المباراة 

وعلق : " الحمد لله على الصعود "

ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.
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