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رياضة

الزمالك يعلن عن رجل مباراة الفريق أمام الترجي التونسي

السبت 07/مارس/2020 - 01:54 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
أعلن نادي الزمالك عن رجل مباراة الفريق امام الترجي التونسي في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا في رادس وهو محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق

ونشر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ ابو جبل

وعلق : "ورجل مباراة اليَوم حارسنا محمد أبو جبل"


ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.


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