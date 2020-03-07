عمرو عبد الجليل يكشف عن قصة إفيه إحنا آسفين يا صلاح.. صور

أكد الفنان عمرو عبد الجليل، أن الإفيه الشهير "إحنا آسفين يا صلاح" الذى قاله فى فيلمه كلمنى شكرا للمخرج خالد يوسف، لم يكن موجود بالسيناريو انما استحدثه من واقع المشهد، وبعدها انتشر بشكل كبير فى الشارع المصرى.





مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.





المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي .



