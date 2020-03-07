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فن

يا جدع على حسك أنا اتدلعت.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا

السبت 07/مارس/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت المطربة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

واستعانت نوال بمقطع من احدى اغنياتها للتعليق على الصورة كالتالي: "يا جدع يا جدع يا جدع .. انا حبيتك يا جدع على حسك انا ادلعت دلع".

جدير بالذكر أن أغنية "القوية" التي طرحت قبل أيام للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حققت مليونى و627 ألف مشاهدة، بعد طرحها في 12 فبراير الماضي، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور

وتستعد نوال الزغبي لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.

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