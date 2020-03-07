زوجة فريد شوقى وابنتاه فى ندوة تكريمه بـ الأقصر للسينما الإفريقية.. شاهد

اختتمت قبل قليل ندوة وحفل توقيع كتاب "فريد شوقي .. وحش الشاشة ملحمة السينما المصرية" تاليف الدكتورة أمل الجمل على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.
حضر الندوة عدد من السينمائيين والصحافيين، بخلاف أسرة الراحل فريد شوقي وهم زوجته السيدة سهير ترك وابنتاه رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي وذلك في مكتبة مصر العامة، وتحدث الجميع عن كواليس بعض أعماله وتعاملاته الإنسانية داخل وخارج الوسط الفنى.
حضر الندوة عدد من السينمائيين والصحافيين، بخلاف أسرة الراحل فريد شوقي وهم زوجته السيدة سهير ترك وابنتاه رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي وذلك في مكتبة مصر العامة، وتحدث الجميع عن كواليس بعض أعماله وتعاملاته الإنسانية داخل وخارج الوسط الفنى.