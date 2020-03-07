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فن

زوجة فريد شوقى وابنتاه فى ندوة تكريمه بـ الأقصر للسينما الإفريقية.. شاهد

السبت 07/مارس/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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محمد نبيـل - عدسة/ على الخشاب
اختتمت قبل قليل ندوة وحفل توقيع كتاب "فريد شوقي .. وحش الشاشة ملحمة السينما المصرية" تاليف الدكتورة أمل الجمل على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

حضر الندوة عدد من السينمائيين والصحافيين، بخلاف أسرة الراحل فريد شوقي وهم زوجته السيدة سهير ترك وابنتاه رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي وذلك في مكتبة مصر العامة، وتحدث الجميع عن كواليس بعض أعماله وتعاملاته الإنسانية داخل وخارج الوسط الفنى.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.
زوجة فريد شوقى وابنتاه فى ندوة تكريمه بـ الأقصر للسينما الإفريقية.. شاهد
زوجة فريد شوقى وابنتاه فى ندوة تكريمه بـ الأقصر للسينما الإفريقية.. شاهد
زوجة فريد شوقى وابنتاه فى ندوة تكريمه بـ الأقصر للسينما الإفريقية.. شاهد
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