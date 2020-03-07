حصريا.. يمكنك تثبيت أندرويد على iPhone 7.. فيديو

قبل عشرة سنوات من الآن، قام دايفيد وانج David Wang من مدونة لينكس على الآيفون، أن يقوم بحيلة مذهلة وذلك بتثبيت نظام تشغيل أندرويد "Android"، الجيل الأول من iPhone





ووفقا لما ذكرته مجلة "forbes"، على الرغم من مرور عقد من الزمان تقريبا على هذه الخدعة، إلا أن السيد "وانج" يرغب في تكرار التجربة ولكن هذه المرة مع زملائه في شركة الأمن السيبراني Corellium من خلال مشروع Sandcastle. وحصل موقع فوربس على تجربة حصرية للمنتج الذي يطلقون عليه “اندرويد على الآيفون ” قبل الكشف الرسمي عنه.





وقد تزعج هذه الأخبار المعجبين بالشركة الأمريكية (Apple fanboys) لكن لا تقلقوا كثيرا، فهي على وشك مقاضاة Corellium بسبب ما تفعله في منتجاتها، وكما ذكرت مجلة Forbes سابقا، وفي أغسطس من العام الماضي رفعت ابل قضية على Corellium تتهمها فيها بانتهاك قوانين حقوق الملكية بعدما طورت الأخيرة نُسخ من نظام تشغيل آيفون بهدف اختبار الحماية.





ويعد تثبيت نظام التشغيل أندرويد على الآيفون عبر مشروع Sandcastle أو قلعة الرمال الذي تصفه أماندا جورتون "Amanda Gorton"، الرئيس التنفيذي في Corellium قائلةً: "يدور مشروع قلعة الرمال حول بناء شيء جديد من الرمال، من السيليكون حرفيا".





وأضافت: " تقيد آبل مستخدمي آيفون بالعمل داخل صندوق رمل، لكن المستخدمين يمتلكون هذا الجهاز، ويجب أن يكونوا قادرين على استخدام هذا الجهاز بالطريقة التي يريدونها. لذلك، بينما تنشيء صناديق الرمال حدودًا وقيودًا على الأجهزة التي يمتلكها المستخدمون، توفر قلعة الرمال فرصة لإنشاء شيء جديد ورائع بلا حدود للتخيل".





إصدار هذا البرنامج في هذا الوقت بالتحديد يعد قرار انتحاري من الشركة، خصوصا وأنها لا تزال في معركة مع آبل بالمحاكم بسبب الخلاف القانوني حول حقوق الملكية.





وبدون شك فإن وجود خيار تثبيت أندرويد على جهاز الآيفون يعد أمرا غريبا، فلم أتخيل من قبل كيف سيكون الايفون مع نظام تشغيل آخر غير iOS، وربما لن يكون بنفس الجودة بعد تثبيته، حيث أن ابل لا توفر الكثير من العتاد التقني داخل أجهزتها، فقط ما يكفي من العتاد لتشغيل النظام بأفضل شكل ممكن.





وعلى العكس تماما، يحتاج نظام أندرويد إلى الكثير من العتاد التقني الداخلي كي يعمل بسرعة ودون مشاكل، لذلك لا أعتقد أن تثبيت اندرويد على الآيفون سيكون فكرة جيدة في نهاية الأمر.





- كيفية تثبيت أندرويد على الآيفون:

يقتصر الاختراق الذي حققته شركة Corellium حاليا على بعض أجيال الايفون: مثل iPhone 7، وiPhone 7 Plus، وiPod Touch، وهناك إشارة إلى توفير المزيد من الدعم لأجهزة أخرى في المستقبل، ويستخدم هذا الاختراق checkra1n للعمل، وقد لا يعمل بشكل صحيح على أي جهاز آخر غير المذكورين هنا.





وإذا كنت تريد التجربة، اذهب إلى موقع ProjectSandcastle.org واتبع التعليمات، حيث تم إطلاق هذا الموقع خصيصا لتنفيذ التحويل والعمل على التحديثات المستمرة لنظام أندرويد للآيفون، لذا لا تتوقع الحصول على تجربة أندرويد كاملة في الوقت الحالي.





وعلى الرغم من استخدام الشركة نظام اندرويد 10، إلا أنّك لن تكون قادرا على القيام بأشياء مثل استخدام الكاميرا أو تثبيت التطبيقات من جوجل بلاي.





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