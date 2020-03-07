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فن

دهب عيرة .. جومانا مراد: الوقوف أمام يسرا كان حلمًا

السبت 07/مارس/2020 - 05:51 م
جورمانا مراد
جورمانا مراد
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عبرت النجمة جومانا مراد عن سعادتها البالغة بالوقوف أمام النجمة يسرا خلال مسلسل " دهب عيرة " الذي من المقرر أن يعرض رمضان المقبل.

وقالت جومانا مراد في تصريح لصدي البلد أن مسلسل "دهب عيرة " للنجمة يسرا جذبها منذ قراءة الحلقات الأولى للمسلسل. 

تابعت : "الوقوف أمام يسرا كان حلم كبير بالنسبة لي منذ بداية عملي الفني ، المسلسل يحمل العديد من المفآجات والجمهور سيتفاجأ بدوري".

ووصفت جومانا مراد النجمة يسرا بأنها فنانة عظيمة وأسطورة عربية كبيرة لن تتكرر، وكانت تتمنى أن تتعاون معها في أي مجال حتى تحققت أمنيتها.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.


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