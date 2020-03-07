باير ليفركوزن يكتسح إينتراخت بـ رباعية ولايبزيج يتعادل مع فولفسبورج

اكتسح باير ليفركوزن نظيره نادي إينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني.





افتتح هافرتز التسجيل لليفركوزن في الدقيقة الرابعة، واضاف زميله كريم بلعربي الهدف الثاني في الدقيقة 14، قبل أن يسجل باولينيو الهدف الثالث لباير ليفركوزن في الدقيقة 49، واعاد وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 55.





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليفركوزن للنقطة 47 في المركز الرابع، وتوقف رصيد إينتراخت عند النقطة 28 في المركز الثاني عشر.





وفي نفس الجولة، فاز فرايبورج على يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تعادل هيرتا برلين مع فيردر بريمن 2-2، وشالكة مع هوفينهايم 1-1.





وفي مباراة أخرى، تعادل لايبزيج مع فولفوسبورج سلبيًا، ليرتفع رصيد لايبزيج للنقطة 50، ويفشل في مشاركة بايرن ميونخ صدارة الترتيب.