AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باير ليفركوزن يكتسح إينتراخت بـ رباعية ولايبزيج يتعادل مع فولفسبورج

السبت 07/مارس/2020 - 07:17 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
اكتسح باير ليفركوزن نظيره نادي إينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني.

افتتح هافرتز التسجيل لليفركوزن في الدقيقة الرابعة، واضاف زميله كريم بلعربي الهدف الثاني  في الدقيقة 14، قبل أن يسجل باولينيو الهدف الثالث لباير ليفركوزن في الدقيقة 49، واعاد وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليفركوزن للنقطة 47 في المركز الرابع، وتوقف رصيد إينتراخت عند النقطة 28 في المركز الثاني عشر.

وفي نفس الجولة، فاز فرايبورج على يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تعادل هيرتا برلين مع فيردر بريمن 2-2، وشالكة مع هوفينهايم 1-1.

وفي مباراة أخرى، تعادل لايبزيج مع فولفوسبورج سلبيًا، ليرتفع رصيد لايبزيج للنقطة 50، ويفشل في مشاركة بايرن ميونخ صدارة الترتيب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتسح هيرتا برباعية ويصعد للمركز الثاني

بايرن ميونخ يسعى لتأمين وصافة الدوري الألماني على حساب شالكه

موعد مباريات اليوم السبت 8-2-2020 والقنوات الناقلة

الدوري الألماني.. بروسيا دورتموند يكتسح إينتراخت برباعية ويرتقي للمركز الثاني

لايبزيج يتصدر الدوري الألماني مؤقتا .. تعرف على نتائج باقي المباريات

الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يفوز 2-0 على أوجسبورج.. وفولفسبورج يكتسح ماينز برباعية

ترشيحاتنا

بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي أفريقيا.. أبرز تعليقات الفنانين

مش لاعيبة كورة.. السولية يتصدر تويتر بعد إهداره هدف الأهلي

حادثة مأساوية تودي بحياة 9 لاعبين من النجم الغيني.. حقيقة وفاة شقيق نجم ليفربول

شاهد.. "صدى البلد" داخل مستشفى العزل لمصابي الكورونا بدمياط

تألق محمد صلاح.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبورنموث بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

لماذا حدثت رحلة الإسراء والمعراج ليلا .. 5 أسباب وراء وقوعها في المساء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

على صخرة الفيل.. رايا أبي راشد بإطلالة تبهر متابعيها على الانستجرام