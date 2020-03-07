خطأ صحفى تسبب فى تأميم الصحافة وغضب عبد الناصر.. تعرف عليه





وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال حواره مع برنامج "مانشيت" تقديم الاعلامية رانيا هاشم المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"أن فى الستينات شهد خطأ صحفى كبير وقال عنه الرئيس أنه بقصد، وقيل أيضا أنه بدون قصد، مشير إلى أن الخطأ حدث في الستينات وكان وقتها عبد الناصر فى زيارة لباكستان و تزامن مع الزيارة القبض على "سفاح" فكتب المانشيت "القبض على السفاح عبد الناصر فى باكستان" بدون فواصل بينهما.





وأشار عبد المحسن سلامة، إلى أن وقتها الطبعة لم توزع بالأسواق، وكأن هذا الخطأ الصحفى سببا فى إصدار قانون تنظيم الصحافة الذي تم بموجبه تأميم الصحافة عام 1960.





وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن هناك أخطاء كبيرة حدثت فى تاريخ الصحافة المصرية.













كشف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن أشهر خطأ صحفي تسبب في غضب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو "القبض على السفاح عبد الناصر فى باكستان".