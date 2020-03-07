AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خطأ صحفى تسبب فى تأميم الصحافة وغضب عبد الناصر.. تعرف عليه

السبت 07/مارس/2020 - 07:24 م
الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام
Advertisements
أسامة علي
كشف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن أشهر خطأ صحفي تسبب في غضب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو "القبض على السفاح عبد الناصر فى باكستان".

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال حواره مع برنامج "مانشيت" تقديم الاعلامية رانيا هاشم المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"أن فى الستينات شهد خطأ صحفى كبير وقال عنه الرئيس أنه بقصد، وقيل أيضا أنه بدون قصد، مشير إلى أن الخطأ حدث في الستينات وكان وقتها عبد الناصر فى زيارة لباكستان و تزامن مع الزيارة القبض على "سفاح" فكتب المانشيت "القبض على السفاح عبد الناصر فى باكستان" بدون فواصل بينهما.

وأشار  عبد المحسن سلامة، إلى أن وقتها الطبعة لم توزع بالأسواق، وكأن هذا الخطأ الصحفى سببا فى إصدار قانون تنظيم الصحافة الذي تم  بموجبه تأميم الصحافة عام 1960.

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن هناك أخطاء كبيرة حدثت فى تاريخ الصحافة المصرية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحد مؤسسي أ ش أ.. تكريم الصحفي محمد عبد الجواد بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تكرم شيخ المهنة محمد عبد الجواد

بحضور عبد المحسن سلامة وأسامة سرايا.. 100 صورة من عزاء الكاتب الصحفي محمد السيد

بحضور رئيس الوطنية للصحافة.. بدء احتفال مجلة ديوان الأهرام

عبد المحسن سلامة : الأهرام ديوان الحياة المعاصرة

عبد الله حسن : مجلة ديوان لها بصمة في الثقافة المصرية

ترشيحاتنا

خلص كل الكلام.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة مؤثرة لـ حارس مرمى الأهلي.. شاهد

دولة عربية الأعلى عالميا في رواتب الموظفين.. تعرف عليها

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز.. وبادجى يقود الهجوم

أرقام تاريخية.. الأهلى يواصل التفوق على أندية جنوب إفريقيا.. تفاصيل

بعد هروب زوج نانسى عجرم.. محامية قتيل الفيلا تكشف عن تطور خطير فى تقرير الطب الشرعى السورى

أول تعليق من الخطيب على التأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

على صخرة الفيل.. رايا أبي راشد بإطلالة تبهر متابعيها على الانستجرام