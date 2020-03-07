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سيارات

سعر سيارة عمرو دياب الجديدة .. حضر بها عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

السبت 07/مارس/2020 - 11:02 م
عمرو دياب فى عزاء
عمرو دياب فى عزاء الرئيس الأسبق مبارك
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قسم السيارات
شهدت منصات التواصل الاجتماعى فى الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل لمعرفة سعر و نوع السيارة التى حضر بها الفنان عمرو دياب، عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى القاهرة الجديدة.

وظهر عمرو دياب وهو بصحبة الفنانة دينا الشربينى وبنات الفنان الراحل عامر منيب، بعدما أدى واجب العزاء فى الرئيس الأسبق، وحوله عدد من الحراس الشخصيين حتى أوصلوه لسيارة كاديلاك عملاقة، بيضاء اللون.

والسيارة هى Cadillac Escalade2014، التى تتميز بالدفع الرباعي بمحرك V8 سعة 6.2 لتر، بعزم 565/ نيوتن مت، وتستطيع التسارع من0 إلى 100 كم في 7.4 ثوانى فقط، مع ناقل أوتوماتيكى بـ 6 سرعات.

وتستهلك Cadillac Escalade2014 داخل المدينة 17 لتر لكل 100 كم، أما على الطريق السريع  11.4 لتر لكل 100 كم، كما تأتى بعجلات قياس 19 و 22 بوصة، بإطارات من الألومنيوم الخالص.

جاءت Cadillac Escalade2014 بتجهيزات عديد من مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، ونظام التحكم المغناطيسي بالقيادة، مع عرض  يبلغ 2009 ميلليمتر،  و ارتفاع كلي 1892، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 117 لترًا.

ومن التجهيزات الداخلية ستجد وسائد هواء ايرباج جانبية لحماية الرأس مع تقنية الحماية عند الانقلاب لجميع صفوف المقاعد، بالإضافة وسائد هواية ايرباج لحماية الرأس، مثبَتة في السقف على تصميم يؤمن حماية أكبر فى حالة التعرض لحوادث سير.

وتشمل التجهيزات نظام ملاحة مع شاشة تعمل باللمس، ونظام التعرف على الصوت، وإمكانية التوصيل عن طريق USB أو AUX، مع ميزة ربط هاتفك بها بواسطة Bluetooth، ويتخطى سعر هذه السيارة حاجزا١. ٢٥ مليون جنيه مصري .
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