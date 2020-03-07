أول رد فعل من علي معلول بعد صعود الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

احتفل علي معلول لاعب النادي الأهلي بصعود فريقه لدور النصف النهائي ببطولة الامم الافريقية بعد إقصاء فريق صن داونز بـ " 3 اهداف مقابل هدف اجمالي مباراتي الذهاب والإياب.





ونشر على معلول مجموعة من الصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلا" الحمد لله والقادم أفضل إن شاء الله ".







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وتأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .







وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة ، عن طريق علي معلول "هدفين".

