مدرب صن داونز بعد الخروج من دوري الأبطال: لا يمكننا منافسة الأهلي





وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا يمكننا منافسة الأهلي، لديهم رمضان صبحي من الدوري الإنجليزي وأليو بادجي الذي قدم إليهم من رابيد فيينا مقابل 2 مليون يورو، قيمتهم التسويقية عالية وهذا الفرق بيننا وبين الأهلي، لا نستطيع مجاراتهم، الزمالك صعد أيضًا مع الأهلي لأنهما فريقان قويان، الزمالك أيضًا لديه لاعبين أقوياء مثل أوناجم، لهذا فاز بالسوبر المصري والإفريقي".





وأبدى موسيماني ضيقه من إضاعة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الوقت في المباراة قائلًا: "لا يمكنني تغيير العالم، لن أعلق على طريقة سقوط الشناوي المتكررة، هذا أسلوب لعب ولا يمكنني تغييره".





يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي 1-1، على ملعب لوكاس موريبي، وتأهل إلى المربع الذهبي من أبطال إفريقيا بمجموع نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب 3-1.

ويواجه الأهلي المتأهل من مباراة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، عن حزنه لتوديع فريقه بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب النادي الأهلي.