الدوري الإسباني.. برشلونة يخطف صدارة الليجا مؤقتا بهدف ميسي فى ريال سوسيداد ..فيديو

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".
جاء هدف المباراة الوحيد بعد اللجوء لتقنية الفار أشار الحكم بإحتساب ركلة جزاء لبرشلونة بعد لمسة يد على روبين لي نورماند، نفذها قائد الفريق ليونيل ميسي بنجاح.
وفى الدقيقة 14، ومن تمريرة رائعة من ميسي لـ مارتن برايثوايت، انطلق بها الأخير وسددها قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس أليكس روميرو ببراعة.
ميسي أهدر فرصة تسجيل الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة بينية رائعة من سيرخيو بوسكيتس، سددها ميسي في المرمى ولكن تصدى لها حارس سوسيداد وحولها ركنية.
وألغت راية التسلل هدفا لصالح برشلونة بعد انطلاقة رائعة من ميسي وتمريرة سحرية في عمق الدفاعات لـ فاتي، الذي راوغ الدفاع ومررها لـ ألبا الذي سجلها في الشباك.
وتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بشكل مؤقت، ويحل ريال مدريد في الترتيب ثانيا بـ 56 نقطة، بينما تجمد ريال سوسيداد في المركز السادس بـ 43 نقطة.