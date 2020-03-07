الدوري الإسباني.. برشلونة يخطف صدارة الليجا مؤقتا بهدف ميسي فى ريال سوسيداد ..فيديو

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".





جاء هدف المباراة الوحيد بعد اللجوء لتقنية الفار أشار الحكم بإحتساب ركلة جزاء لبرشلونة بعد لمسة يد على روبين لي نورماند، نفذها قائد الفريق ليونيل ميسي بنجاح.



