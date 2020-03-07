حصاد مركز الأزهر للفتوى في دعم المرأة تزامنا مع الاحتفال بيومها العالمي

تقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التهنئة لكل امرأة -أما وبنتا وزوجة وأختا- بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي تحل ذكراه في الثامن من مارس كل عام، مؤكدًا أن الإسلام أول من أنصف المرأة وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، وأول من منحها ذمة مالية مستقلة، وأن تعاليم الإسلام كانت أول ثورة لتحرير المرأة في التاريخ.





ونشر مركز الأزهر، جهوده لدعم قضايا المرأة، ومنها تقديم العديد من حملاته التوعوية دعمًا لها، ومساعدةً لها في التغلب علىٰ تحدياتها، ومعالجةً لكثير من سلوكيات وعادات المجتمع الخاطئة نحوها.





وسلط الضوء على بعض هذه الجهود من خلال النقاط التالية: أولًا: تخصيصُ قسم خاصٍّ بفتاوىٰ النساء بالمركز منذ إنشائه، يقوم علىٰ العمل فيه مفتياتٌ متخصصاتٌ ومعتمَداتٌ من الأزهر الشريف؛ لتلقي ما يخص المرأة المسلمة من فتاوىٰ واستشارات خاصة أو عامة.





ثانيًا: حملات المركز المصورة لدعم قضية ميراث المرأة، من خلال تقديم معالجات اجتماعية للعديد من أنماط ظلم المرأة في الميراث، وبيان حرمة حرمان المرأة منه، وكانت الحملة تحت عنوان: (نصيبًا مفروضًا)، بالإضافة إلىٰ مطويتيْنِ مطبوعتين لمعالجة القضية نفسها؛ وتوزيعهما في التجمعات المختلفة.





ثالثًا: حملات المركز لدعم قضايا المرأة الأسرية من خلال توعية أسرية متتالية، والتي قدمها المركز من خلال: حملة: «وعاشروهن بالمعروف» التي عالج من خلالها العديد من مشكلات الحياة الزوجية مثل: - كثرة تلفظ الزوج بالطلاق. - غياب التفاهم الأسري.- الخرس الزوجي. - معنىٰ المودة والرحمة، وكيفية تحقيقهما. - حقوق الزوج علىٰ زوجته. - حقوق الزوجة علىٰ زوجها.- السوشيال ميديا وأثرها علىٰ الحياة الزوجية.- أثر تدخلات الأهل علىٰ الحياة الزوجية... إلخ.





تلت الحملةَ السابقة حملةُ: «لم الشمل الإلكترونية»، والتي دعم المركزُ من خلالها العديد من مقومات التوافق الأسري، وحذر من كثير من السلوكيات الخاطئة التي تمس المرأة والأسرة ككل، وبعدهما حملةُ المركز لتعزيز بر الأم في الأسرة، وبيان عقوبة عقوقها، والتي حملت عنوان: (أمي).





رابعًا: استحداث المركز لوحدة: (لم الشمل) من أجل تحقيق الاستقرار الأسري الذي يحافظ علىٰ المرأة، ويحل العديد من مشكلاتها بعيدًا عن ساحات المحاكم القضائية؛ ومواجهة لظاهرة الطلاق، وللقضاء على النزاعات والاعتداءات الأسرية، والتي كثيرًا ما تكون المرأة إحدىٰ ضحاياها، وقد نجحت الوحدة في حل أكثر من (5800) حالة نزاع أسري منذ استحداثها وحتىٰ اليوم، وبمشاركة فعالة من المفتيات في المركز.





خامسًا: إطلاق برنامج التوعية الأسرية، والذي جاب ببرامجه التوعوية محافظات مصر المختلفة، ومخاطبة الجماهير في الندوات واللقاءات، ودورات تأهيل المقبلين علىٰ الزواج، والرد علىٰ مجموعة من الشبهات المثارة حول المرأة، ونشرها في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية.





سادسًا: الرد علىٰ العديد من الفتاوىٰ الشاذة المتعلقة بالمرأة وقضاياها المختلفة، ونشرها في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية.





سابعًا: إعداد المركز للكثير من البحوث الشرعية، والتي تعالج قضايا الواقع المختلفة بشكل عام وبعض قضايا المرأة بشكل خاص، كالبحوث الآتية:

- التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية.

- رد الشبهات عن حديث: النساء ناقصات عقل ودين.

- التفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج.

- الإسلام بين التسامح ودعوىٰ العنف (نسخة عربية).

- النفقة والسكنىٰ للمطلقة ثلاثًا.

- حرمان المرأة من الميراث.

- الإسلام دين التعايش السلمي.

- تعدد الزوجات بين ما استقرت عليه الأمة وما يزعمه الجهلة.

- تولي المرأة للوظائف القيادية في الشريعة والقانون.

- الرجوع عن الطلاق المعلق.

- التبيان في بعض المسائل التي تتعلق بحضانة الصبيان.

- حدود المساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة والقانون.

- الحضانة ووقت سقوطها.

- دور النساء في الهجرة النبوية.

- مكانة المرأة في الإسلام.





كما قام قسمُ اللغات الأجنبية بالمركز بإعداد عدد وافر من البحوث والفتاوىٰ الخاصة بالمرأة، والتي تبين مكانتها في الفقه الإسلامي، ومن أبرز هذه الدراسات:

- ما يتعلق بحقوق الزوجة في الإسلام.

- تفصيل أحوال ميراث المرأة.

- الفتاوى المتعلقة بصيام النساء.

- الرخص التي كفلتها الشريعة للمرأة في العبادات كحالة الرضاع، والحمل والسفر... إلخ.

- فتاوى حج النساء.

- أهلية المرأة لتولي كافة المناصب التنفيذية والقضائية.

- رد الشبهات الواردة في شهادة المرأة.





ثامنًا: قام المركزُ بالعديد من المشاركات الإعلامية التي تتكلم عن المرأة ومكانتها في الإسلام، ومن هذه المشاركات:

- تصوير العديد من الحلقات بالقناة الثانية المصرية من خلال برنامج الأمن والإيمان (حقوق المرأة في الإسلام، المرأة وقضية الميراث).

- تسجيل حلقات بإذاعة القرآن الكريم، وإذاعة الشباب والرياضة، وإذاعة القاهرة الكبرى عن دور المرأة وحقوقها ومكانتها في الإسلام.

- تسجيل حلقات تليفزيونية تحارب ظاهرة زواج القاصرات في العديد من الفضائيات المصرية، وكذلك نشر كثير من المقالات التي تتحدث عن هذه الظاهرة.





كما شارك المركزُ في العديد من البرامج التي تهتم بشأن المرأة في المجتمع مثل: برنامج الست هانم، وبرنامج ست الحسن، وبرنامج طعم البيوت...وغيرها من البرامج التي لا يتسع المقام لذكرها.





- نشر كثير من الفتاوىٰ التي تخص المرأة في كثير من المواقع.





- مشاركة المركز في العديد من المناسبات التي تخص المرأة بالعديد من المقالات والحلقات التلفزيونية مثل عيد الأم، والحديث عن بر الوالدين وحقوق الآباء علىٰ الأبناء.