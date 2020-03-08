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منوعات

أول صور لـ8 أطفال ضحايا حريق الكويت .. الخادمة أحرقت بهم الكنبة| تفاصيل

الأحد 08/مارس/2020 - 03:27 ص
حريق أطفال الكويت
حريق أطفال الكويت
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عزة عاطف

ظهرت تفاصيل جديدة في حادثة مؤلمة هزت الشارع الكويتي بعد اندلاع حريق ضخم في أحد المنازل راح ضحيته ٨ أطفال صغار، وقد أثبتت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان مفتعلًا.

 

وأسفر الحادث عن مقتل ٨ أطفال في قمة البراءة هم «تركي سلطان العتيبي» 14 سنة، «منيرة» 12 سنة، «نهار» 10 سنوات، «عبدالرحمن» 9 سنوات، «جوري» 7 سنوات، «هاجر» 3 سنوات، «بندري» سنتان فقط، «مسلط» 8 شهور.

 

بالإضافة إلى نجاة ٥ آخرين من العائلة في الحادث الأليم الذي وقع في منطقة صباح الأحمد السكنية بالكويت.

 

وقد اشتبهت قوات الأمن الكويتية في خادمتي المنزل بعد تبين افتعال الحريق خلال المعاينة الأولى، واكتشاف هروب الخادمتين.

 

لكن استطاعت السلطات الإمساك بإحداهما والتي تبين أنها من جنسية أثيوبية، وبدأت الشرطة في التحقيق معها وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.

 

وتداولت أنباء بأن الخادمة الأثيوبية التي تم ضبطها بعد هروبها من المنزل المحترق قد أدلت باعترافاتها أن الخادمة الغانية الأخرى والمختفية حتى الآن هي من قامت بحرق كنبة الصالة مما تسبب بوفاة الأطفال.


وشرعت المباحث في البحث عن الخادمة الثانية لضبطها، جدير بالذكر أن الإدارة العامة للإطفاء في منطقة صباح الأحمد كانت قد صرحت بوقوع ٨ أطفال ضحية نشوب حريق ضخم في أحد منازل المنطقة.


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أول صور لـ8 أطفال ضحايا حريق الكويت .. الخادمة أحرقت بهم الكنبة| تفاصيل

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