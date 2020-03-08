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فن

أخبار الفن | عمر كمال يهاجم المتحدث بأسم الجيش الاسرائيلي ..وهجوم ناري على ذا فويس كيدز بعد فوز السوري محمد اسلام

الأحد 08/مارس/2020 - 04:03 ص
عمر كمال
عمر كمال
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شروق ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


هاجم الشاعر بهاء الدين محمد قناة إم بي سي والقائمين على برنامج The voice kids ذا فويس كيدز بعد تتويج الطفل السوري محمد إسلام بـ لقب الموسم الثالث من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.



لا يفوت أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فرصة دون إبداء رأيه حول ما يدور في الوطن العربي من قضايا مثيرة للجدل، وآخرها التحدث عن أغنية بنت الجيران لثنائي مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش.

أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كواليس برنامج ذا فويس كيدز الذي أسدل الستار عن موسمه الثالث أمس السبت.

تواصل الفنانة رانيا يوسف تصدر موقع التدوين الاجتماعي تويتر بدخولها قائمة الأكثر تداولا بهاشتاج يحمل اسمها بعد إطلالتها الجريئة في حفل افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية الذي أقيم أول أمس الجمعة.



حقق كليب Never Won White  للنجمة العالمية كاتي بيري 17 مليون و793 الف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.


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