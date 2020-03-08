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فن

بعد إعلان حملها .. كاتي بيري تحقق 17 مليون مشاهدة في يومين بـ كليب Never Worn White

الأحد 08/مارس/2020 - 02:03 ص
كاتي بيري
كاتي بيري
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شروق ابراهيم
حقق كليب Never Won White  للنجمة العالمية كاتي بيري 17 مليون و793 الف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب. 

وتزامن طرح الكليب مع اعلان كاتي بيري لحملها في طفلها الأول من خطيبها الممثل البريطاني الشهير اورلاندو بلوم

وظهرت كاتي بيري Katy Perry التي تبلغ من العمر 36 عامًا، من خلال فيديو بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تكشف عن بطنها المنتفخ. 

يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018. 

‎وسبق لـ كاتي بيري Katy Perry كاتي بيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوك كان متزوجًا من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير وأنجب منها ابنه الوحيد Flyn

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