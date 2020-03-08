بعد إعلان حملها .. كاتي بيري تحقق 17 مليون مشاهدة في يومين بـ كليب Never Worn White





وتزامن طرح الكليب مع اعلان كاتي بيري لحملها في طفلها الأول من خطيبها الممثل البريطاني الشهير اورلاندو بلوم





وظهرت كاتي بيري Katy Perry التي تبلغ من العمر 36 عامًا، من خلال فيديو بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تكشف عن بطنها المنتفخ.





يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.



