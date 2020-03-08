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رياضة

تامر عبد الحميد يوجه رسالة إلى عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية

الأحد 08/مارس/2020 - 06:00 ص
عماد متعب
عماد متعب
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محمد بدران
وجه تامر عبد الحميد لاعب نادى الزمالك السابق رسالة للاعب منتخب مصر والاهلى السابق عماد متعب، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. 

قال "عبد الحميد": على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "‏الف سلامة عليك يا عمدة اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك ". 

يذكر ان الإعلامي عمر ربيع ياسين، اعلن امس خلال برنامجه على قناة النهار عن إن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تعرّض لهبوط خلال لعب كرة القدم، وتوجّه بعدها للمستشفى من أجل الاطمئنان على سلامته وهو الآن بحالة صحية جيدة".

وتزوج اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، من ملكة جمال مصر يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".

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