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أخبار العالم

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار فندق للحجر الصحي بـ الصين

الأحد 08/مارس/2020 - 07:26 ص
صورة ارشيفية - انهيار
صورة ارشيفية - انهيار فندق
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أ ش أ
لقي ما لايقل عن 4 أشخاص مصرعهم فيما تم إنقاذ 42 شخصا بينهم 5 يعانون من إصابات حرجة إثر انهيار مبنى فندق في مقاطعة فوجيان شرقي الصين أمس.

وذكرت وزارة إدارة الطواريء الصينية - في بيان اليوم - أن فندق "شينجيا" في حي "ليتشنغ" بمدينة "تشيوانتشو"، الذي افتتح عام 2018 والمخصص للحجر الصحي ويضم 80 غرفة، انهار حوالي الساعة 7:15 مساء أمس، فيما أفادت التقارير الأولية بمحاصرة نحو 70 شخصا جراء الانهيار. 

وأضافت الوزارة أن 9 أشخاص تمكنوا من الفرار وقت الحادث، وأنه من بين من تم إنقاذهم، صبي عمره حوالي عامين انتشل من تحت الأنقاض في الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما تم انقاذ والديه أيضا وإرسالهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأرسلت إدارة الإطفاء أكثر من 1000 رجل إطفاء إلى الموقع، بجانب 11 فريق بحث وإنقاذ وسبعة كلاب إنقاذ.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن مبنى الفندق كان خاضعا لأعمال ديكور عندما وقع الحادث، فيما ألقت الشرطة القبض على مالك الفندق. ولا تزال أعمال البحث والانقاذ قائمة حتى الآن.
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