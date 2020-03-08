تناولوا وجبة منزلية.. إصابة ربة منزل وأطفالها الأربعة بتسمم غذائي بسوهاج

استقبلت مستشفى طهطا العام بسوهاج، ربة منزل وأطفالها الأربعة مصابين بتسمم غذائي، لتناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة، تم إجراء الإسعافات اللازمة لهم، وتم التصريح لهم بالخروج.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي طهطا العام، بوصول كل من "فاتن.ص.س" 31 عاما ربة منزل، و أبنائها "ريهام.ص.ع" 15 عاما، وريم، 11 عاما، حازم، 9 سنوات، ورحاب، 8 سنوات، ويقيمون بناحية الخزندارية غرب دائرة مركز طهطا مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر "إدعاء تناول طعام فاسد" وأجريت لهم الإسعافات اللازمة وصرح لهم بالخروج.

وبسؤال المصابة الأولي قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد، ونفت الشبهة الجنائية.. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.



