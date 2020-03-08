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منوعات

دراسة: آلام الظهر لدى البالغين قد تكون بسبب تطور شكل العمود الفقري

الأحد 08/مارس/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 ذكرت دراسة حديثة أن السبب الذي يجعل الكثير من البالغين يعانون من آلام الظهر قد لا يكون له أي علاقة بصحتهم الجسدية، ولكن بالماضي التطوري للبشر..كما يمكن ربط سبب آلام الظهر بالماضي التطوري للبشرية، وفقًا لبحث جديد أجراه فريق من علماء الآثار في جامعة "سايمون فريزر" وجامعة " ليفربول" وجامعة "سيدني".

وبحثت الدراسة الحالية - التي نشرت في عدد مارس من مجلة التطور الطبي في سبب كون بعض الأشخاص أكثر عرضة لكسر إجهاد معين يُعرف باسم انحلال الفقار، وهي حالة غالبًا ما تصيب الرياضيين.

وقالت الدكتورة كيمبرلى بلومب الأستاذة في جامعة ليفربول "لأن تحلل الفقار يحدث فقط في البشر ولا يؤثر على أبناء عمومة القردة العظماء لدينا، فمن المفترض منذ فترة طويلة أنه نتيجة زيادة الضغط على العمود الفقري لدينا من خلال قدرتنا الفريدة على المشي منتصبة على قدمين.. ومع ذلك، كانت هناك محاولات قليلة لاختبار هذه الفرضية" .

ووجد الفريق البحثي أن الاختلافات بين الفقرات البشرية مع انحلال الفقار العظمي والفقرات القردية الكبرى كانت أكبر من تلك الموجودة بين الفقرات البشرية السليمة والفقرات القردية العظيمة..وقد لوحظ أن الأشخاص الذين طوروا انحلال الفقار لديهم فقرات ذات شكل إسفين، حيث تكون الجبهة أطول من الخلف، بالإضافة إلى اختلافات أخرى في الشكل. 

وشدد الباحثون على أن هذا مجال يحتاج إلى مزيد من الدراسة، لكن بياناتنا تظهر أن دراسة الماضي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على القضايا الاجتماعية الحالية، في هذه الحالة، الوقاية من آلام الظهر وإدارتها".
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