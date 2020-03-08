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تعليم

جامعة حلوان تنظم احتفالية تطبيقية زمان

الأحد 08/مارس/2020 - 09:29 ص
احتفالية تطبيقية
احتفالية "تطبيقية زمان" في جامعة حلوان
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كريم ناصر

انطلاقا من حرص جامعة حلوان على تحقيق التواصل المستمر مع الخريجين وتواصل الأجيال لتنمية وتقوية وتعزيز روح الانتماء، نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بالجيزة احتفالية للخريجين من الدفعات السابقة، تحت عنوان "نوستالجيا 3 " تحت شعار "تطبيقية زمان.. أبيض واسود وكمان الوان".


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية،وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وتعد هذه الاحتفالية تجربة ثرية للتواصل مع الخريجين، بحيث تكون كلية الفنون التطبيقية البيت الكبير الذي يحتضن عائلة الفنون التطبيقية، حيث تعد كلية الفنون التطبيقية صاحبة تاريخ كبير ومن الكليات العريقة التى تحرص دائما على تجمع خريجي الكلية لتبادل الخبرات مع المبدعين علميا فى مجالات التصميم المختلفة.


وتضمنت فعاليات الاحتفالية فقرة موسيقية من أغانى زمان، وعلى هامش فعاليات اليوم تم افتتاح سوق تطبيقية زمان لمشاريع الخريجين والطلاب، بالاضافة إلى تقديم العديد من الفقرات الفنية والمسابقات المتنوعة، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل خريجين دفعة 2019.


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