الملكة والعالمة والسفيرة .. سيدات مصريات وصلن للعالمية .. صور





لذا طالبت 15 ألف سيدة أمريكية تحديدا في 8 مارس من عام 1908، بحرية المشاركة في الانتخابات وتقصير ساعات العمل وتحسين الأجور، فسجل ذلك اليوم احتراما وتقديرا للمرأة حول العالم، خاصة أن النساء في ذلك اليوم خرجن عن صمتهن لأول مرة، ولكن كان العقل سيد الموقف وباقات الورود تعتلي مسيراتهن؛ لذلك نلن احترام العالم وأصبح يوم 8 مارس هو يوم المرأة العالمي .





لم تكن مصر بعيدة عن أنظار العالم ، فمصر صنعت التاريخ قبل بدايته والسيدة المصرية لها بصمة تاريخية منذ العصور الفرعونية القديمة وحتى يومنا هذا مازالت السيدة المصرية تبهر العالم بجمالها وقوتها وشجاعتها.





و في السطور التالية سنعرض أكثر السيدات المصرية تأثيرا في العالم :





- كليوباترا

تعتبر كليوباترا من الشخصيات المؤثرة في التاريخ المصري ، وبزواجها لاحقًا من مارك أنطوني، وكانت نموذجًا للمرأة الفاتنة والرومانسية الجميلة في ذلك العصر، أما من الناحية التاريخية فقد كان لها أثر كبير في السياسة فقد حكمت مصر فور وفاة والدها مع شقيقها بطليموس الثالث عشر، ، ثم حكمت مع شقيقها بطليموس الرابع عشر حتى عام أربعة وأربعين قبل الميلاد، ثم حكمت مع ابنها بطليموس و خاضت معارك عسكرية قوية سجلت اسمها في التاريخ .





-لطفية النادي

أول امرأة تحصل على جائزة الطيران في عام 1933، وكان رقمها 34 (أي لم يتخرج قبلها من مدرسة الطيران المصرية سوى 33 طيارًا فقط جميعهم من الرجال)، وبذلك تصبح أول فتاة مصرية عربية إفريقية تحصل على تلك الجائزة .





- سميرة موسى

أول امرأة تحاضر فى الجامعة، ثم حصلت على درجة الماجسيتر، وسافرت لإنجلترا، حيث حصلت على درجة الدكتوراة فى الإشعاع الذري.





- عائشة راتب

خرجت عام ١٩٤٩ بتقدير جيد جدًا، لتكون أول معيدة في الكلية عام ١٩٥٠، وحصلت على أول دكتوراه من جامعة القاهرة، ثم على الدكتوراه الثانية في القانون الدولي من باريس،و فى أول يناير ١٩٧٧ منحها (السادات) قلادة النيل، وفى آخره استقالت من منصبها كوزيرة، إبان انتفاضة الشارع المصري ضد غلاء الأسعار. “أول سفيرة مصرية” .





-عبلة عادل

هي أول مصرية وصاحبة الرقم القياسي العالمي كأصغر سباحة 13 سنة تعبر بحر المانش سنة 1974 .

حواء ليست قطعة ديكور جميلة تحتفظ بها في المنزل، ولا يمكن اعتبارها شئ مهمش ولا حق لها في التعبير عن رأيها أو المشاركة حتى في التعليق على أي حدث، فهي النصف الآخر لأي رجل فلن يكتمل المجتمع ويعمل بكامل طاقته دون مجهود المرأة.