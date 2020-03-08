سفر الوزيرة للأقصر يؤجل اجتماع صحة النواب حول منظومة الإسعاف وتصدير الأدوية

تسبب سفر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع كل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، لمحافظة الأقصر، صباح الأحد، فى إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى تأجيل اجتماع لجنة الصحة فى البرلمان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن منظومة الإسعاف والأدوية.





وكان من المفترض أن تنظر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، 21 طلب إحاطة مقدم من النواب، موجهة للحكومة، بشأن تدهور خدمة الإسعاف، ومشكلات منظومة الدواء، حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن توفير الإسعاف الطائر بمحافظة البحر الأحمر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن تدهور خدمة الإسعاف على مستوى الجمهورية خصوصًا محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن الصيانة التي تمت لسيارات القوافل الطبية داخل مستشفى الطور العام مما أثر على المواطنين والمرضى.





وطلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن عدم التنسيق بين اللوائح والقوانين واستخدام روح القانون بمرفق الإسعاف بجنوب سيناء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم وجود نقطة إسعاف داخل مدينة صان الحجر – محافظة الشرقية.





وتم أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عملية التنسيق بالنسبة للإسعاف خاصة بمنطقة وادي النطرون، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن توفير عدد 10 سيارات إسعاف لكل وحدة محلية بكفر الدوار، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم وضع سيارة إسعاف في قرية السرارية – مركز سمالوط – محافظة المنيا.





وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن نقص أدوية علاج مرضى الغدة الدرقية دون تدخل من وزارة الصحة والسكان، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سماح سعد، بشأن نقص دواء L-THYROXINE)) الخاص بعلاج ضعف إفراز هرمون الغدة الدرقية، وعدم فاعلية الدواء إن وجد، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف، بشأن وجود أدوية مغشوشة بالسوق وتداولها بفترة طويلة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت موسى الشرقاوي، بشأن حق الصيدلي في التبليغ بصاحب صيدلية أو مدير صيدلية بعد سنة من التخرج دون التقيد بالتكليف، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مايسة عطوة، بشأن بيع مصل أنفلونزا الخنازير من جهات أخرى غير وزارة الصحة والسكان.



