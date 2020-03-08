طلبت الطلاق في الصباحية.. زوجة تكتشف خيانة زوجها ليلة الزفاف

الزواج هو الرباط المقدس الذي يجمع الرجل بالمرأة في بيت واحد و يسعى كل طرف منهما أن يقدم كل ما بوسعه للطرف الآخر حتى يتحول المنزل من مجرد جدران إلى مكان يجمع كل الذكريات الطيبة بينهما، إلا أن هناك فصيلا من الرجال لا علاقة له بتلك المشاعر الطيبة وأناني ويبحث عن سعادته ولذته فقط.









وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن كرستينا البالغة من العمر 36 عاما اكتشفت خيانة زوجها لها في ليلة الزفاف، فقد عثرت على رسائل غرامية في هاتفه من امرأة ويتفق أن يواعدها في الصباح التالي لزفافه.





لم تتمالك السيدة أعصابها وضربته فقام برد الصاع صاعين وكسر أنفها وذراعها وطلبت الطلاق منه في صباح اليوم التالي بسبب ما اكتشفته في هاتفه واعتداؤه عليها.







