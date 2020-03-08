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منوعات

طلبت الطلاق في الصباحية.. زوجة تكتشف خيانة زوجها ليلة الزفاف

الأحد 08/مارس/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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مريم صليب
الزواج هو الرباط المقدس الذي يجمع الرجل بالمرأة في بيت واحد و يسعى كل طرف منهما أن يقدم كل ما بوسعه للطرف الآخر حتى يتحول المنزل من مجرد جدران إلى مكان يجمع كل الذكريات الطيبة بينهما، إلا أن هناك فصيلا من الرجال لا علاقة له بتلك المشاعر الطيبة وأناني ويبحث عن سعادته ولذته فقط. 


وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن كرستينا البالغة من العمر 36 عاما اكتشفت خيانة زوجها لها في ليلة الزفاف، فقد عثرت على رسائل غرامية في هاتفه من امرأة ويتفق أن يواعدها في الصباح التالي لزفافه. 

لم تتمالك السيدة أعصابها وضربته فقام برد الصاع صاعين وكسر أنفها وذراعها وطلبت الطلاق منه في صباح اليوم التالي بسبب ما اكتشفته في هاتفه واعتداؤه عليها. 


في البداية رفض الزوج الخائن الطلاق وطلب منها أن تسامحه، مشيرا إلى أنها نزوة إلا أنها لم تتراجع في قرارها ورفضت التنازل عن حقها وطلقها وأعطاها تعويضا عن الضرب. 
طلبت الطلاق في الصباحية.. زوجة تكتشف خيانة زوجها ليلة الزفاف
طلبت الطلاق في الصباحية.. زوجة تكتشف خيانة زوجها ليلة الزفاف
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