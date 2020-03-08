AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إسكان البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة.. اليوم

الأحد 08/مارس/2020 - 12:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوى
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الإسكان.

ورد عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على جميع طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، بشأن التعديات على المنطقة الحزام الأخضر ونطاقها خارج ترعة "بهيج" وتحولها من أراضي مخصصة للزراعة صدر بها قرار جمهوري بذلك إلى منطقة عمرانية، بعد صدور قرار وزير الإسكان في 2019 بنقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية، واعتبارها ضمن المخطط الاستراتيجي لمنطقة برج العرب، وهو ما اعتبره النواب مخالفة للأحكام الصادرة في هذا الشأن وطالبوا بإلغاء القرار. 

وقال وزير الإسكان خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، إن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت صاحبة الولاية على هذه المنطقة وليست هيئة التنمية الزراعية، "فإذا كانت هذه الأراضي أملاك عامة مملوكة للدولة، أصبحت الأن أموال خاصة مملوكة للدولة أيضًا" أما بقية الأراضي الملكية الخاصة فهي مصونة كما هي، ولكن ما حدث هو أنه تم تحويل النشاط بهذه المناطق إلى مناطق عمرانية، وهو ما استوجب ضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، " حتى تأخذ الدولة حقها" فهؤلاء الملاك اشتروا هذه الأراضي لغرض الزراعة، ثم قاموا بتحويل نشاط وهو ما يفرض عليهم رسوم جديدة نظير توصيل الخدمات والمرافق وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجزار يوافق على مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي

صناعة النواب تناقش استراتيجية صناعة السيارات بحضور العصار.. الأحد

الأحد المقبل..صناعة البرلمان تعقد جلسة حول انتشار السيارات الكهربائية والصناعات المغذية

جلسات ساخنة تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل.. أستكمال الاستطلاعات حول صناعة السيارات الكهربائية.. وطلبات إحاطة حول المغالاة في أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة

بحضور وزير الإنتاج الحربي.. صناعة النواب تبحث استراتيجية تصنيع السيارات.. غدا

بحضور وزير الإنتاج الحربي.. النواب يبحث استراتيجية تصنيع السيارات

ترشيحاتنا

شاهد.. رسالة نانسي عجرم لـ الفائز بأحلى صوت في ذا فويس كيدز

لوقف كورونا.. السعودية توقف الدراسة في إحدى محافظتها بشكل كامل

ارتباط رسمى .. على غزلان يثير الجدل حول علاقته بـ منة عرفة .. فيديو

مصرع شاب ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع

قرار طارئ من مجلس الأمة الكويتي بسبب تطورات فيروس كورونا

سفينة جديدة تثير الذعر بسبب كورونا.. 4000 راكب ممنوعون من دخول كاليفورنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبارو subaru تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

على حائط فنار المكس.. فنانة سكندرية ترسم جدارية لـ مجدي يعقوب

سفينة جديدة تثير الذعر بسبب كورونا.. 4000 راكب ممنوعون من دخول كاليفورنيا