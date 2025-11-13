قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ينفي معاقبته في قضية زيزو ويؤكد سلامة موقفه

احمد سيد زيزو
احمد سيد زيزو
ملك موسى

أكد مصدر بنادي الزمالك أنه لا صحة لما تردد على الإطلاق بشأن وجود جلسة اليوم الخميس للجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، للحكم في قضية نادي الزمالك ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق ولاعب الأهلي.

وأضاف المصدر أن ما تردد عن صدور قرارات بمعاقبة الزمالك لا أساس له من الصحة، ولم يصدر أي قرار بمنح زيزو مبلغ 40 مليون، وشدد المصدر على أن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن الجلسة ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر، ولن تكون للحكم وستكون جلسة بموجب المكاتبات الرسمية بين لجنة شؤون اللاعبين ونادي الزمالك، تتعلق بحضور محامي القلعة البيضاء للإطلاع على ردود أحمد مصطفى "زيزو" التي أدلى بها بشأن الشكوى التي تقدم بها الزمالك ضد اللاعب، ويحق لمحامي النادي الرد على كل ما جاء من أقوال زيزو وتقديم المستندات الدالة على صحة موقف الزمالك، أو طلب مهلة لتقديم مستندات تفيد حصول اللاعب على كافة حقوقه المالية حتى انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وأشار المصدر إلى أن محاولات البعض لتمرير بعض الأخبار المغلوطة بأن لجنة شؤون اللاعبين ستعاقب الزمالك كلام غير صحيح، ويؤكد نادي الزمالك على وسائل الإعلام تحري الدقة والحصول على المعلومات من الجهة التي تتولى الملف وهي لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة.

وأضاف المصدر أن الزمالك يمتلك المستندات الدالة على حصول زيزو على كافة مستحقاته خلال مدة عقده الأخير الذي كان ممتد لمدة 3 مواسم بما فيه الموسم الأخير الذي امتنع فيه اللاعب عن التدريبات لمدة 25 يومًا وتم معاقبته وفقًا للائحة الفريق الأول، والنادي يثق في صحة موقفه في هذه القضية.

تعقد اليوم إدارة نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي وأحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة الاستعدادات للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الساعات الماضية اتفاق إدارة النادي مع إدارة الكرة على استمرار أحمد عبد الرؤوف في القيادة الفنية للفريق لحين خوض مبارتي زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفدرالية، وسموحة في الدوري، على أن يتم تقييم المدرب بناء على النتائج التي سيحققها الفريق في الثلاث مباريات.

وأضاف مصدر بالزمالك أن هناك تفكير في ضم عنصر جديد للجهاز المعاون لعبد الرؤوف في الفترة الحالية وسيتم تحديد ذلك في جلسة اليوم.

وستناقش الإدارة مع المدير الرياضي والمدير الفني احتياجات الفريق للفترة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك الاهلي احمد سيد زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

ترشيحاتنا

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ترجمة لرؤية الدولة في ترسيخ العدالة

النائبة أمل سلامة

أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ للعدالة السريعة والمنصفة

المستشار عصام فريد

عصام فريد يبحث مع بدر عبد العاطي تعزيز التعاون بين الشيوخ والخارجية

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد