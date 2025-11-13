الزمالك ينفي معاقبته في قضية زيزو ويؤكد سلامة موقفه

أكد مصدر بنادي الزمالك أنه لا صحة لما تردد على الإطلاق بشأن وجود جلسة اليوم الخميس للجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، للحكم في قضية نادي الزمالك ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق ولاعب الأهلي.

وأضاف المصدر أن ما تردد عن صدور قرارات بمعاقبة الزمالك لا أساس له من الصحة، ولم يصدر أي قرار بمنح زيزو مبلغ 40 مليون، وشدد المصدر على أن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن الجلسة ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر، ولن تكون للحكم وستكون جلسة بموجب المكاتبات الرسمية بين لجنة شؤون اللاعبين ونادي الزمالك، تتعلق بحضور محامي القلعة البيضاء للإطلاع على ردود أحمد مصطفى "زيزو" التي أدلى بها بشأن الشكوى التي تقدم بها الزمالك ضد اللاعب، ويحق لمحامي النادي الرد على كل ما جاء من أقوال زيزو وتقديم المستندات الدالة على صحة موقف الزمالك، أو طلب مهلة لتقديم مستندات تفيد حصول اللاعب على كافة حقوقه المالية حتى انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وأشار المصدر إلى أن محاولات البعض لتمرير بعض الأخبار المغلوطة بأن لجنة شؤون اللاعبين ستعاقب الزمالك كلام غير صحيح، ويؤكد نادي الزمالك على وسائل الإعلام تحري الدقة والحصول على المعلومات من الجهة التي تتولى الملف وهي لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة.

وأضاف المصدر أن الزمالك يمتلك المستندات الدالة على حصول زيزو على كافة مستحقاته خلال مدة عقده الأخير الذي كان ممتد لمدة 3 مواسم بما فيه الموسم الأخير الذي امتنع فيه اللاعب عن التدريبات لمدة 25 يومًا وتم معاقبته وفقًا للائحة الفريق الأول، والنادي يثق في صحة موقفه في هذه القضية.

تعقد اليوم إدارة نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي وأحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة الاستعدادات للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الساعات الماضية اتفاق إدارة النادي مع إدارة الكرة على استمرار أحمد عبد الرؤوف في القيادة الفنية للفريق لحين خوض مبارتي زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفدرالية، وسموحة في الدوري، على أن يتم تقييم المدرب بناء على النتائج التي سيحققها الفريق في الثلاث مباريات.

وأضاف مصدر بالزمالك أن هناك تفكير في ضم عنصر جديد للجهاز المعاون لعبد الرؤوف في الفترة الحالية وسيتم تحديد ذلك في جلسة اليوم.

وستناقش الإدارة مع المدير الرياضي والمدير الفني احتياجات الفريق للفترة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.