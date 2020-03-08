AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في اليوم العالمي للمرأة.. حاكم دبي يوجه رسالة لسيدات الإمارات

الأحد 08/مارس/2020 - 03:11 م
محمد بن راشد ال مكتوم
محمد بن راشد ال مكتوم
Advertisements
ماجدة المهدي
شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي متابعيه، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وغرد سمو الشيخ محمد بن راشد قائلا: "في يوم المرأة العالمي أشكر أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ... وأبارك لجميع بنات الامارات تقدمهن ... وتفوقهن.. بدعمها ومساندتها وتمكينها ... أم الامارات هي أم لانجازات وعطاءات وكفاءات بناتنا الإماراتيات".

ويحتفل العالم، باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي يحدث كل عام ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس من كل عام، وهو احتفال يعد تتويجا للمرأة ومساهمتها وحجم مجهوداتها في المجتمع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلم قابل للتحقيق.. الإمارات تنضم لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر.. فيديو

أمل جديد.. حاكم دبي يعلن مفاجأة لصالح مشروع مستشفى مجدي يعقوب

وسام رئيس الوزراء وترقية فورية من حاكم دبي لـ شيخة النعيمي .. تفاصيل

الإمارات على موعد مع العالمية .. دبي تستضيف منتدى المرأة العالمي .. والمري تؤكد: حريصون على بناء قاعدة متكاملة الأركان للانطلاق بقوة نحو المستقبل

صحف الإمارات: فتح باب التسجيل بتجربة إماراتية لمحاكاة الحياة بالفضاء الخارجي.. أردوغان يسلح مليشيات سوريا بصواريخ مضادة للطائرات.. وفود 87 دولة في ضيافة دبي خلال منتدى المرأة العالمي

إيفانكا ترامب توجه رسالة للشيخ محمد بن راشد.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

مافيا سرقة الكهرباء 2 مليار جنيه خسائر سنوياً.. أول تحرك من البرلمان ضدها

في ذكرى رحيل عبد الفتاح القصري.. عدد زيجاته ولماذا حضر جنازته 4 أفراد فقط

أدعية زيادة الرزق والبركة.. رددها ليأتيك المال من حيث لا تحتسب

مصرع شاب ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع

شاهد.. ساحة الفاتيكان خالية تماما من الزوار بسبب فيروس كورونا

بسبب موس الحلاقة.. كفر الشيخ أكثر المحافظات إصابة بفيروس سي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نقله إلى المستشفى.. تعرف على مرض عماد متعب

طريقة تحضير القهوة الفرنسية.. 4 نكهات بطريقة الكافيهات

أسعار تويوتا toyota اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور