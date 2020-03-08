في اليوم العالمي للمرأة.. حاكم دبي يوجه رسالة لسيدات الإمارات

شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي متابعيه، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.





وغرد سمو الشيخ محمد بن راشد قائلا: " في يوم المرأة العالمي أشكر أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ... وأبارك لجميع بنات الامارات تقدمهن ... وتفوقهن.. بدعمها ومساندتها وتمكينها ... أم الامارات هي أم لانجازات وعطاءات وكفاءات بناتنا الإماراتيات".





ويحتفل العالم، باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي يحدث كل عام ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.





ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس من كل عام، وهو احتفال يعد تتويجا للمرأة ومساهمتها وحجم مجهوداتها في المجتمع.





— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 8, 2020