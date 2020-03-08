ماذا قدم الساحر السويسري لـ الأهلي في 6 أشهر؟.. رينيه فايلر يرد على منتقديه بعاصفة من الأرقام القياسية.. تفاصيل

6 أشهر كانت كفيلة لرد السويسري رينيه فايلر، على انتقادات كثيرين الموجهة إليه، بعدما أعلن النادي الأهلي التعاقد معه، مبررين وجهة نظرهم بأنه يمتلك سيرة ذاتية ضعيفة لا تؤهله لقيادة النادي الأهلي في الوقت الحالي.





واستطاع رينيه فايلر الرد على منتقديه بتقديم أداء جيد مع الفريق واستمرار الفريق في تقديم الأشكال الرائعة سواء محليا أو إفريقيا.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز ما قدمه السويسري رينيه فايلر مع النادي الأهلي حتى الآن:.





أرقام قياسية





حقق السويسري رينيه فايلر أرقامًا قياسية عديدة مع الفريق الأحمر على المستوى المحلي، حيث لعب 16 مباراة في الدوري المصري هذا العام ونجح في الفوز بكل المباريات مسجلا 45 هدفا، واستقبل 3 أهداف.





وكانت الجماهير تطالبه في بداية توليه المسئولية أن يعيد شكل الأهلي محليًا الذي اهتز الموسم الماضي ما أدى إلى الفوز بصعوبة بالدوري، فنجح في تحقيق أرقام قياسية واقترب حسم اللقب فى الدور الأول.





فك العقدة





نجح السويسري رينيه فايلر في فك عقدة النادي الأهلي أمام منافسيه في الفترة الأخيرة، حيث استطاع الفوز على نادي بيراميدز بنتيجة 2-1 في الدوري العام بعدما كان يمتلك سجلا رائعا له أمام النادي الأهلي ويمثل كعقدة له، حيث فاز فريق بيراميدز على النادي الأهلي 3 مرات على التوالي لكن نجح فايلر في افتكاك هذه العقدة التي كانت تتحدث عنها الجماهير دائما.





رد الاعتبار





استطاع فايلر أنه يرد اعتبار فريقه النادي الأهلي بعد خماسية العام الماضي من فريق صن داونز الجنوب إفريقي ، حيث فاز على الفريق الجنوب إفريقي بنتيجة 3/1 من مجموع المباراتين من دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .





ويلتقي النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد تأهله على حساب نادي صن داونز.





أعاد الهيبة الإفريقية





نجح فايلر في إعادة الهيبة الإفريقية لفريق النادي الأهلي حيث لم يهزم النادي الأهلي خارج أرضه هذا العام سوى مرة وحيدة ، ونجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أول مشاركة له كمدرب في قارة إفريقيا.





ولعب فايلر مع النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 10 مباريات نجح في الفوز في 6 مباريات، تعادل 3 مباريات، وهزم مرة وحيدة.





وبذلك وصلت إجمالي مباريات السويسري رينيه فايلر مع النادي الأهلي نحو 29 مباراة حيث فاز 24 ، وتعادل 4 ، وخسر مباراة وحيدة ، وفاز ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك وخسر أخرى بركلات الترجيح وصعد لدور 16 من كأس مصر.





كل هذه الأرقام دفعت الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة من إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتجديد لـ فايلر واستمرار مشروعه مع الفريق.